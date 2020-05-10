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Канадские волчата родились в липецком зоопарке

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#зоопарк
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Канадские волчата родились в липецком зоопарке

Потомство появилось у пары волков - Клары и Джека 

Детёныши канадских волков - 1 самец и 3 самочки родились у пары обитателей липецкого зоопарка.

"Сейчас им уже 1 месяц и они стали выходить из своего домика. Очень активные, любознательные, играются и с мамой Кларой и папой Джеком. Клара очень заботливая и внимательная мама. Джек серьезный, строгий папа. Канадские волки известны своей моногамностью: как правило, выбрав одну самку, волк живет с ней бок о бок до конца жизни", - сообщатся в аккаунте зоопарка в Инстаграм.


Фото: www.instagram.com/zooparklipetskii

2 565
#зоопарк
3

Комментарии (2)

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катя

6 минут назад
жаль, волки умнее и порядочнее людей.
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111

24 минуты назад
если редкие виды животных рождаются в неволе значит условия содержания удовлетворительные
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