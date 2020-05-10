Общество
сегодня, 14:57
Канадские волчата родились в липецком зоопарке
Потомство появилось у пары волков - Клары и Джека
Детёныши канадских волков - 1 самец и 3 самочки родились у пары обитателей липецкого зоопарка.
"Сейчас им уже 1 месяц и они стали выходить из своего домика. Очень активные, любознательные, играются и с мамой Кларой и папой Джеком. Клара очень заботливая и внимательная мама. Джек серьезный, строгий папа. Канадские волки известны своей моногамностью: как правило, выбрав одну самку, волк живет с ней бок о бок до конца жизни", - сообщатся в аккаунте зоопарка в Инстаграм.
Фото: www.instagram.com/zooparklipetskii
"Сейчас им уже 1 месяц и они стали выходить из своего домика. Очень активные, любознательные, играются и с мамой Кларой и папой Джеком. Клара очень заботливая и внимательная мама. Джек серьезный, строгий папа. Канадские волки известны своей моногамностью: как правило, выбрав одну самку, волк живет с ней бок о бок до конца жизни", - сообщатся в аккаунте зоопарка в Инстаграм.
Фото: www.instagram.com/zooparklipetskii
катя
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