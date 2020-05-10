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В Омской области убили ветерана войны
В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, вечером 6 мая подозреваемый пришел в гости к знакомому ветерану. Из-за личной неприязни мужчины поссорились, и подозреваемый нанес ветерану несколько ударов кухонным ножом в грудь. Пенсионер скончался на месте, а подозреваемый скрылся.
Сейчас следователи устанавливают все причины произошедшего, проведен осмотр места преступления, изъяты вещественные доказательства, назначены необходимые экспертизы.
"Сегодня по ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - добавляется в сообщении.
Источник: ria.ru