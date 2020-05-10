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Илон Маск обозвал бывшего американского министра по-русски
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
"Идиот", - добавил Маск, перейдя на русский язык.
Ранее стало известно, что Tesla перенесет штаб-квартиру и свои дальнейшие проекты из Калифорнии в другой американский штат. Причиной стал запрет местных властей возобновить производство электрокаров из-за распространения коронавируса.
В конце марта текущего года Маск выступил за скорейшую отмену ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19.
Роберт Бернард Райх - американский экономист, профессор, автор и политический комментатор. Он работал в администрациях президентов Джеральда Форда, Джимми Картера и Билла Клинтона. Занимал пост министра труда с 1993 по 1997 год, сообщает ria.ru