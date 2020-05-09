Общество
сегодня, 20:22
Автотелевизор МЧС курсирует по Липецку
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Автомобиль спасателей транслирует песни военных лет.
В День Победы по улицам Липецка курсирует автомобиль-телевизор МЧС. Техника спасателей транслирует видео и песни на тему праздника. Машина уже побывала во многих районах города. Липчане обращают внимание на спецтехнику, делают снимки. Праздничное настроение передаётся и тем, кто находится дома: горожане выходят на балконы и подпевают.
Машина МЧС уже проехала по улицам Меркулова и Катукова, заехала в районы Университетский, Елецкий, ЛТЗ, НЛМК. Ожидается, что к 21 часу автомобиль-телевизор приедет на площадь Героев.
Напомним, 9 мая в Липецке проходит акция «Песни Победы» - композиции фронтовых лет и победного мая транслируют в разных районах города с помощью систем оповещения и автомобилей, оснащенных громкоговорителями.
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Машина МЧС уже проехала по улицам Меркулова и Катукова, заехала в районы Университетский, Елецкий, ЛТЗ, НЛМК. Ожидается, что к 21 часу автомобиль-телевизор приедет на площадь Героев.
Напомним, 9 мая в Липецке проходит акция «Песни Победы» - композиции фронтовых лет и победного мая транслируют в разных районах города с помощью систем оповещения и автомобилей, оснащенных громкоговорителями.
5 1134
ёпт
Вакула кузнец
Максим Дрепин
гостья
Татар