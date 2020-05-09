Общество

сегодня, 20:22

Автотелевизор МЧС курсирует по Липецку

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#День Победы
Автотелевизор МЧС курсирует по Липецку

Автомобиль спасателей транслирует песни военных лет.

В День Победы по улицам Липецка курсирует автомобиль-телевизор МЧС. Техника спасателей транслирует видео и песни на тему праздника. Машина уже побывала во многих районах города. Липчане обращают внимание на спецтехнику, делают снимки. Праздничное настроение передаётся и тем, кто находится дома: горожане выходят на балконы и подпевают.

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Машина МЧС уже проехала по улицам Меркулова и Катукова, заехала в районы Университетский, Елецкий, ЛТЗ, НЛМК. Ожидается, что к 21 часу автомобиль-телевизор приедет на площадь Героев.

Напомним, 9 мая в Липецке проходит акция «Песни Победы» - композиции фронтовых лет и победного мая транслируют в разных районах города с помощью систем оповещения и автомобилей, оснащенных громкоговорителями.
5 1134
#День Победы

Комментарии (5)

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ёпт

31 секунду назад
Что он там транслирует? Прогноз погоды, который не сбудется? У администрации Липецка вообще нет спецтехники? Ростелеком и МЧС разъезжают.
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Вакула кузнец

7 минут назад
Скажите пожалуйста, когда опрыскивать клещей будут?
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Максим Дрепин

54 минуты назад
С Праздником Победы!
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гостья

сегодня, 20:36
Это отлично! Но слабо была организовано; после минуты молчание песня "День Победы" на балконах. Я об этом узнала случайно. Вот если все вышли на балконы, все на всю громкость включили телевизоры, компы, ноуты, в разных частях города поставили бы громкоговорители с этой песней, то вот это было действительно мощно. Но еще можно присоединиться к свече памяти в 21,50, но опять все ли знают об этом?
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Татар

сегодня, 20:32
Неплохо
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