«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 10 мая

Лондонский музей науки покажет экспонаты – от паровой машины до космического корабля, можно начать утро с прогулки по Сиднею или погулять по московским улицам, на которых снимали любимые фильмы. Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов все-таки даст онлайн-концерт. Спектакли, концерты, лекции – в сети есть где провести время.