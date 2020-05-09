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«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 10 мая
Лондонский музей науки покажет экспонаты – от паровой машины до космического корабля, можно начать утро с прогулки по Сиднею или погулять по московским улицам, на которых снимали любимые фильмы. Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов все-таки даст онлайн-концерт. Спектакли, концерты, лекции – в сети есть где провести время.
Утро выходного дня можно начать с онлайн-прогулки по Сиднею – она стартует в 09:00 по московскому времени. Вы узнаете о городе и его многонациональных жителях, в Гайд Парке будете искать экзотичных египетских ибисов, посмотрите настоящий Нотр-Дам (да-да), узнаете почему австралийцы обожают королеву Викторию и увидите дворец в её честь. Прогулка состоится на платформе JoinPro.
Владимирский театр кукол в 11:00 начнет трансляцию сказки «Богатырь Илья из Мурома».
Лекция «Орлы и орланы Ульяновской области» входит в научно-популярный «Биолекторий» Ульяновского областного краеведческого музея. Лектор — известный ульяновский орнитолог, председатель Ульяновского отделения Союза охраны птиц России, кандидат биологических наук Михаил Корепов. Он расскажет, чем отличаются орлы от орланов, что биологи знают о поведении этих птиц, почему солнечный орел стал символом Ульяновской области. Встреча начнется в 12:00.
В государственном музее Эрмитаж подготовили лекцию-экскурсию «Война была рядом - Предметы военного быта в Эрмитаже». Онлайн-встреча начнется в 13:00. Сергей Маценков, сотрудник Отдела истории и реставрации памятников архитекторы, расскажет о предметах военного быта сотрудников, а также строительных, противопожарных и других инструментов, использовавшихся как в годы войны, так и при восстановлении музея. Они были найдены во время проведения реставрационных работ на чердаках и в подвалах музейных зданий. Вы увидите пострадавшие в результате обстрелов вещи и фрагменты строительных конструкций музейных залов.
Портал «Узнай Москву» приглашает стать участником квеста «Москва в советских комедиях». Знаете ли вы, где находится третья улица Строителей, дом 25? Где снимали «Джентельменов удачи»? Вы сможете узнать об этом, ответив на 10 вопросов онлайн-квеста по киномаршрутам столицы. Подсказками послужат фотографии локаций и памятников, узнать историю которых можно, кликнув на изображение.
Театр Ленком в 14:00 покажет сценическую фантазию по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» - «Странный народ эти взрослые». «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, бесспорно, произведение вне времени и пространства. А главное - оно всевозрастное. Ни для кого не секрет, что от малых лет до лет немалых его можно читать, слушать, а нашей задачей стало, чтобы его можно было смотреть... и каждый раз открывать для себя что-то новое…
Группа Глеба Самойлова The Matrixx сыграет концерт в 16:00. Это будет онлайн-концерт Глеба Самойлова и группы The MATRIXX, который планировалось провести 29 апреля. Выступление в честь десятилетия группы перенесли на 10 мая в связи с состоянием здоровья Глеба. Его тогда экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита. Музыканты ждут встречи в прямом эфире.
Петербургский Большой драматический театр открыл портал БДТdigital, созданный для онлайн-вещания. В 17:00 здесь состоится премьера четвертой серии онлайн-сериала «Бедные люди» по роману Фёдора Достоевского. Кроме того, БДТdigital транслирует спектакли Георгия Товстоногова «История лошади» по повести Льва Толстого «Холстомер» и «Пиквикский клуб» по роману Чарльза Диккенса.
Пермский «Театр-театр» в 17:00 начнет трансляцию постановки «Агата возвращается домой» по сказке Линор Горалик. Приключения восьмилетней Агаты — это одновременно и сказка про зимний лес и притча о том, как человек учится принимать серьезные решения. Это история об искушении, о чувстве вины и о нарушении законов, данных родителями.
Александринский театр в 19:00 повторит музыкальный спектакль к 75-летию Победы в исполнении молодых артистов Александринского театра и студентов Российского государственного института сценических искусств «Письма в небеса». Прозвучат песни о войне советских и российских композиторов, рок-музыкантов и бардов — от Валерия Гаврилина и Александры Пахмутовой, от Владимира Высоцкого и Александра Розенбаума до Виктора Цоя и Юрия Шевчука.
«Сложные щи» — это подкаст о еде как удовольствии. Заместитель главного редактора журнала «ГастрономЪ» Марианна Орлинкова вместе с шефами, рестораторами и путешественниками обсуждает рецепты, кулинарные лайфхаки, историю блюд — и выясняет, почему вокруг еды всегда возникает такая жаркая полемика. Сколько раз в день ели древние римляне? Что едят врачи – и правда ли у них бывают странные пищевые привычки? Что готовят дома рестораторы? Ответы на эти и другие вопросы ищут авторы подкаста.
Группа «Психея» в 19:00 сыграет акустический концерт. Российская рок-группа из Кургана играет в жанре пост-индастриала и альтернативного рока. К середине 2000-х «Психея» становится одним из лидеров российской альтернативной сцены.
Лондонский музей науки приглашает посетить его залы в режиме онлайн. Он обладает научной коллекцией мирового уровня, содержит интересные сведения о научных открытиях и ученых их совершивших. Экспозиция многогранна по направлениям и охватывает всю историю человеческой научной мысли. В выставочных залах соседствует паровая машина Джеймса Уатта и космический корабль Аполлон-10. Можно пройтись по залам или отдельным тематическим выставкам и экскурсиям.
Электротеатр Станиславский в 19:30 представит один из своих спектаклей – «Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой» Хайнера Гёббельса на основе записных книжек Поля Валери, Георга Кристофа Лихтенберга, Людвига Витгенштейна и Макса Блэка. Это спектакль, в котором артист, звук, свет и пиротехнические эффекты работают наравне — как партнеры и соавторы того, что возникает на сцене. Вспышки огня и фрагменты записных книжек великих мыслителей иллюстрируют внутренний мир ученого, путь его озарений, моменты его отчаянья.
Гоголь-Центр в 20:00 покажет постановку «Ахматова. Поэма без героя». Этот спектакль Аллы Демидовой и Кирилла Серебренникова был создан в рамках проекта «Звезда». В него вошли не только отдельные стихи Анны Ахматовой, отрывки из «Реквиема» и «Поэма без героя», но и книга с комментариями к «Поэме», написанная самой Демидовой. Магия этого спектакля понятна и в то же время трудно объяснима. Она складывается из отношения актрисы к тексту, который она проживает уже не по-актерски, а скорее как свой, из ее потрясающей техники, умения как никто другой держать паузу и выдавать волнение немногими жестами. Повтор спектакля состоится 11 мая в 15:00.
Театр-фестиваль «Балтийский дом» в 20:00 приглашает на спектакль «Ольга. Запретный дневник» к 100-летию со дня рождения поэтессы Ольги Берггольц. По стихам, прозе и событиям жизни О. Ф. Берггольц можно изучать историю страны довоенного, военного и послевоенного времени. Поэт огромной лирической и гражданской силы своей судьбой дает невероятный пример истинного патриотизма. Для создания постановки использованы только документальные материалы.
Российская национальная библиотека приглашает на виртуальную выставку-лекцию, которая доступна на ее сайте – «Вымышленные существа на географических картах XIII-XVIII веков: легенды и реальность». Старинные географические карты, помимо расположения объектов на поверхности Земли, показывают также некоторые черты духовной и интеллектуальной жизни предшествующих поколений - благодаря художественным элементам. Весьма интересны в этом отношении сюжеты с участием фантастических существ. Их облик и амплуа менялись от эпохи к эпохе. Отдел картографии библиотеки познакомит с самыми яркими образцами. Изображения можно увеличивать, чтобы рассмотреть детально.