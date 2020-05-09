Общество

5 минут назад

Пилот снял Липецк из кабины истребителя

34
#летчики #соцсети

В эксклюзивный ролик попали городские виды.

В социальных сетях появилось видео, которое было снято над Липецком из кабины истребителя. В ролике видны река Воронеж, часть проспекта Победы, улица Водопьянова и другие районы Липецка.

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Напомним, сегодня утром над площадью Героев пролетела пилотажная группа Липецкого авиацентра.

Видео: www.instagram.com/zubkovaann

34
#летчики #соцсети

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