Общество
5 минут назад
Пилот снял Липецк из кабины истребителя
В эксклюзивный ролик попали городские виды.
В социальных сетях появилось видео, которое было снято над Липецком из кабины истребителя. В ролике видны река Воронеж, часть проспекта Победы, улица Водопьянова и другие районы Липецка.
Напомним, сегодня утром над площадью Героев пролетела пилотажная группа Липецкого авиацентра.
Видео: www.instagram.com/zubkovaann
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Напомним, сегодня утром над площадью Героев пролетела пилотажная группа Липецкого авиацентра.
Видео: www.instagram.com/zubkovaann