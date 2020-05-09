Война с вирусом: больных уже 4 млн человек, в ЮАР могут уничтожить 400 млн бутылок пива

Оборот малого и среднего бизнеса в России в апреле упал вдвое – сильнее всего пострадали торговля непродовольственными товарами, индустрия моды и сфера услуг. В Германии резко выросло число онлайн-платежей, но немцев предупреждают внимательно читать условия договоров - почти половина банков берут комиссию за оплату картой. Финские ученые разработали вакцину от COVID-19, но запустить ее самостоятельно в производство не могут – Финляндия уже 17 лет как прекратила собственное производство вакцин. В ЮАР могут уничтожить 400 миллионов бутылок пива из-за запрета на его продажу.





В США выявлены уже 1 322 163 зараженных. В Испании 260 117 выявленных зараженных. В Италии – 217 185 случаев. Близко к Италии оказалась Великобритания – 211 364 случая. Почти приблизилась к двумстам тысячам случаев Россия, свыше 170 тысяч пострадали во Франции и Германии. Бразилия обогнала Турцию, она приближается к ста пятидесяти тысячам случаев, в Турции свыше ста тридцати тысяч зараженных. Также больше ста тысяч зараженных выявили в Иране.



В России за последние сутки зафиксировано 10 817 заболевших в 84 регионах. Всего на территории страны 198 676 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 31 916 человек. 1827 - скончались.



В Липецкой области за сутки коронавирус



Китайские медики обнаружили коронавирус в мужском семени



Врачи из Китая обнаружили вирус SARS-CoV-2 в семени инфицированных мужчин. Результаты их исследований опубликованы в медицинском журнале JAMA Network Open. Врачи проверили образцы семени у 38 инфицированных мужчин в возрасте от 15 до 59 лет. Вирус SARS-CoV-2 они обнаружили в шести пробах. По мнению экспертов, пока рано утверждать, что коронавирусом можно заразиться половым путем: непонятно, почему в семени одних мужчин вирус обнаружился, а в сперме других — нет. Медики сопоставили возраст тех и других испытуемых, а также время с начала появления первых симптомов, срок после выздоровления и историю урологических заболеваний, но не обнаружили никакой закономерности. «Надо доказать, что в семени находится именно вирус, а не связанные с ним продукты», - заявил газете New York Times Стэнли Перлман, профессор микробиологии и иммунологии в университете Айовы. Возможно, речь идет о фрагментах РНК, из которой состоит вирус.



Финские ученые разработали вакцину от COVID-19, но не могут ее произвести своими силами



В университете Восточной Финляндии ученые разработали вакцину против вируса в виде спрея для носа. Если проблем с получением разрешений не возникнет, тестирование на небольшой группе людей начнется летом, пояснил профессор вирусологии университета Хельсинки Калле Саксела. Вакцина почти готова к эксплуатации, но запустить ее производство своими силами, без помощи международных фармацевтических компаний ученые не могут. В 2003 году в Финляндии прекратили собственное производство вакцин – посчитали, что расходы слишком высокие, пишет новостное агентство yle.fi.



Канадский Торонто остался без «умного города»



Пандемия коронавируса «заморозила» планы построить в одном из районов Торонто «умный» интернет-город. Компания Sidewalk Labs («дочка» Alphabet, специализирующаяся на совершенствовании устройства городов) отказалась от проекта строительства «умного» района в промышленной части Торонто. Как пояснил глава компании Дэн Докторофф, решение принято из-за экономической неопределенности, вызванной пандемией коронавируса. Так, в своем блоге на портале социальной журналистики Medium он пояснил: ««поскольку во всем мире и на рынке недвижимости Торонто установилась беспрецедентная экономическая неопределенность, стало слишком трудно сделать проект площадью 12 акров (48 500 квадратных метров. –прим.) финансово жизнеспособным, не жертвуя основными частями плана». Планировалось, что в новом районе будут использовать технологии и современный подход к дизайну общественных пространств. Также везде были бы 5G-интернет и технологии, работающие на зеленой энергии, а умная система отходов сможет самостоятельно сортировать мусор. Власти Торонто рассчитывали, что в новом районе расположится офис Google, а общее число рабочих мест, которое создали бы на «умной» территории, составило 93 тысячи.



Оборот малого и среднего бизнеса в России в апреле упал вдвое



Оборот российского малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщили РИА Новости аналитики IT-компании «Эвотор». Аналитики сравнили данные онлайн-касс в розничных точках по всей России. В апреле оборот малого и среднего бизнеса упал на 54% по сравнению с прошлым годом. Наиболее сильно пострадал сегмент торговли непродовольственными товарами, модная индустрия и сфера услуг. Выручка фитнес-центров в апреле упала в 10 раз, магазинов одежды и обуви - в 8 раз, салонов красоты - почти в 7 раз, стоматологий - почти в 4 раза. Магазины домашнего текстиля не досчитались в апреле 77% своего прошлогоднего оборота, оптики - 72%. Россияне стали более экономными и в покупках повседневного спроса. Так, обороты несетевых супер- и минимаркетов уменьшились в апреле на 30%, овощных и мясных продуктовых лавок – на 16%.



В Германии из-за карантина онлайн-платежи стали популярнее



На фоне выросшей популярности онлайн-платежей немцев предупредили внимательнее изучать договоры с банками – почти половина кредитных организаций берут комиссию за оплату картой. Число онлайн-платежей в Германии резко росло на фоне карантина, который в стране начался в середине марта. В апреле темпы роста достигали 61%, сообщает Федеральное статистическое ведомство. Банки призывали клиентов пользоваться безналичной оплатой с помощью карты, так как это более гигиенично, чем оплата наличными. Между тем такая практика может дорого обойтись клиентам - каждый второй из 820 народных банков и касс Германии берет комиссию за оплату картой, сообщает новостной портал germania.one. Это следует из анализа, проведенного финансовым порталом Biallo. В среднем банки взимают 0,34 евро за оплату картой, самая высокая комиссия достигает 0,70 евро. Комиссию взимают, как правило, с держателей карт, оформленных по доступным тарифам, например, «базовый» или «классический» - эти тарифы предполагают снятие наличных средств без комиссии, но не оплату картой без комиссии. Вне условий пандемии такие клиенты, как правило, пользуются наличными, расплачиваясь картой всего несколько раз в месяц. Переход на ежедневные платежи картой могут обойтись в дополнительные траты до 300-400 евро в год. Чтобы избежать дополнительных расходов, клиентам банков советуют детальнее изучить условия своего тарифного плана, возможно, сейчас выгоднее перейти на более дорогой тариф, по которому не взимают комиссию за оплату картой.



В ЮАР могут уничтожить 400 миллионов бутылок пива



Около 400 млн бутылок пива, возможно, придётся уничтожить пивоварам ЮАР из-за запрета на продажу алкоголя в стране, сообщает Reuters со ссылкой на профсоюз пивоваров страны. Запрет действует с конца марта, и на пивоваренных заводах скопились миллионы бутылок. Для того, чтобы их вывезти, требуется специальное разрешение. Если такого разрешения пивовары не получат в ближайшее время, пиво придется уничтожить. Убытки при этом составят около 8 миллионов долларов.



Германские пивовары пошли другим путем – одна из пивоварен на западе страны бесплатно раздала 2600 литров пива – резервуары, заполненные хмельным напитком, необходимо было освободить к середине мая для приготовления свежей партии. Больше 2,5 тысяч литров в пивоварне раздали за несколько часов. все пришедшие были в масках и строго следили за соблюдением дистанции.



В Португалии могут закрыться треть ювелирных магазинов



Около трети португальских ювелирных компаний сообщили, что они находятся сейчас на грани закрытия и могут не пережить нынешний кризис, сообщает портал gazetaslovo.com. В ассоциации ювелиров Португалии (Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal) заявили, что 93% компаний ощутили на себе «крайне негативное влияние» последствий чрезвычайного положения, а доходы компаний сократились более, чем на половину. На бизнес повлияло и то, что с середины марта закрылась служба, которая выдает сертификаты на ювелирные изделия – из-за этого заметно упали онлайн-продажи. Около 40% опрошенных ювелирных компаний рассказали, что ожидают в ближайшие месяцы сокращения от 75 до 100% прибыли, около трети прогнозируют снижение прибыли от 50 до 75%.



В Мексике молодые «активисты» заставляли жителей уходить в самоизоляцию с кулаками



В мексиканском городе Куаутла молодые люди насильно заставляли граждан самоизолироваться. Группу молодых людей, которые пытались насильно заставить жителей не выходить из своих домов, объясняя это необходимостью не допустить распространения коронавирусной инфекции, задержала полиция, сообщает газета El Universal. 12 самозваных агрессивных контролёров преследовали и избивали тех местных жителей, которые, по их мнению, нарушали так называемый режим самоизоляции. Между тем, официальный запрет покидать свои дома в Мексике не вводился — власти ограничились настоятельными рекомендациями выходить на улицу лишь при крайней необходимости.



Клиентка McDonald's открыла огонь по сотрудникам из-за коронавирусных ограничений



В Оклахоме, США, в ресторане фастфуда женщине не разрешили присесть за столик ввиду новых правил – их ввели в связи с пандемией COVID-19: в заведении закрыли сидячую обеденную зону из безопасности, а ресторан предлагает блюда только на вынос, сообщает портал imag.one. Сотрудники заставили 32-летнюю посетительницу покинуть ресторан. Однако позже она вернулась с пистолетом и открыла огонь. В результате трое сотрудников McDonald's получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и находятся в местной больнице, их жизни ничего не угрожает. Женщину арестовали.



Власти Дублина думают, как очистить город от использованных масок



В мэрии Дублина пожаловались на использованные маски, которые горожане бросают прямо на улицах, да и в целом количество мусора на улицах ирландской столицы существенно увеличилось за последний месяц, пишет издание Irish Times. На фоне пандемии нерадивые горожане массово выбрасывают мусор прямо на мостовую - даже использованные медицинские маски и одноразовые перчатки, которые могут быть заражены коронавирусом и представляют реальную опасность для окружающих. По оценкам властей объем всевозможного мусора на улицах вырос на 25%. Одна из причин - жители столицы хотят сэкономить на услугах официальных операторов по вывозу бытовых отходов и оставляют пластиковые пакеты с мусором в безлюдных местах. Согласно ирландскому законодательству, нарушителям грозит штраф до 5 тысяч евро. Правда, поймать их сложно. По данным Роспотребнадзора, на утро 9 мая в мире зафиксированы 4 009 305 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 96 797 человек. Погибли от коронавируса 276 386 человек, полностью вылечились – 1 393 360 человек.В США выявлены уже 1 322 163 зараженных. В Испании 260 117 выявленных зараженных. В Италии – 217 185 случаев. Близко к Италии оказалась Великобритания – 211 364 случая. Почти приблизилась к двумстам тысячам случаев Россия, свыше 170 тысяч пострадали во Франции и Германии. Бразилия обогнала Турцию, она приближается к ста пятидесяти тысячам случаев, в Турции свыше ста тридцати тысяч зараженных. Также больше ста тысяч зараженных выявили в Иране.В России за последние сутки зафиксировано 10 817 заболевших в 84 регионах. Всего на территории страны 198 676 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 31 916 человек. 1827 - скончались.В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 49 человек . Всего за время эпидемии в регионе выявлен 801 случай заражения коронавирусной инфекцией, 186 человек выздоровели, 3 умерли. По количеству выявленных зараженных Липецкая область в России на 42 месте, среди регионов Черноземья она остается предпоследней после Курской, Тамбовской и Воронежской областей.Врачи из Китая обнаружили вирус SARS-CoV-2 в семени инфицированных мужчин. Результаты их исследований опубликованы в медицинском журнале JAMA Network Open. Врачи проверили образцы семени у 38 инфицированных мужчин в возрасте от 15 до 59 лет. Вирус SARS-CoV-2 они обнаружили в шести пробах. По мнению экспертов, пока рано утверждать, что коронавирусом можно заразиться половым путем: непонятно, почему в семени одних мужчин вирус обнаружился, а в сперме других — нет. Медики сопоставили возраст тех и других испытуемых, а также время с начала появления первых симптомов, срок после выздоровления и историю урологических заболеваний, но не обнаружили никакой закономерности. «Надо доказать, что в семени находится именно вирус, а не связанные с ним продукты», - заявил газете New York Times Стэнли Перлман, профессор микробиологии и иммунологии в университете Айовы. Возможно, речь идет о фрагментах РНК, из которой состоит вирус.В университете Восточной Финляндии ученые разработали вакцину против вируса в виде спрея для носа. Если проблем с получением разрешений не возникнет, тестирование на небольшой группе людей начнется летом, пояснил профессор вирусологии университета Хельсинки Калле Саксела. Вакцина почти готова к эксплуатации, но запустить ее производство своими силами, без помощи международных фармацевтических компаний ученые не могут. В 2003 году в Финляндии прекратили собственное производство вакцин – посчитали, что расходы слишком высокие, пишет новостное агентство yle.fi.Пандемия коронавируса «заморозила» планы построить в одном из районов Торонто «умный» интернет-город. Компания Sidewalk Labs («дочка» Alphabet, специализирующаяся на совершенствовании устройства городов) отказалась от проекта строительства «умного» района в промышленной части Торонто. Как пояснил глава компании Дэн Докторофф, решение принято из-за экономической неопределенности, вызванной пандемией коронавируса. Так, в своем блоге на портале социальной журналистики Medium он пояснил: ««поскольку во всем мире и на рынке недвижимости Торонто установилась беспрецедентная экономическая неопределенность, стало слишком трудно сделать проект площадью 12 акров (48 500 квадратных метров. –прим.) финансово жизнеспособным, не жертвуя основными частями плана». Планировалось, что в новом районе будут использовать технологии и современный подход к дизайну общественных пространств. Также везде были бы 5G-интернет и технологии, работающие на зеленой энергии, а умная система отходов сможет самостоятельно сортировать мусор. Власти Торонто рассчитывали, что в новом районе расположится офис Google, а общее число рабочих мест, которое создали бы на «умной» территории, составило 93 тысячи.Оборот российского малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщили РИА Новости аналитики IT-компании «Эвотор». Аналитики сравнили данные онлайн-касс в розничных точках по всей России. В апреле оборот малого и среднего бизнеса упал на 54% по сравнению с прошлым годом. Наиболее сильно пострадал сегмент торговли непродовольственными товарами, модная индустрия и сфера услуг. Выручка фитнес-центров в апреле упала в 10 раз, магазинов одежды и обуви - в 8 раз, салонов красоты - почти в 7 раз, стоматологий - почти в 4 раза. Магазины домашнего текстиля не досчитались в апреле 77% своего прошлогоднего оборота, оптики - 72%. Россияне стали более экономными и в покупках повседневного спроса. Так, обороты несетевых супер- и минимаркетов уменьшились в апреле на 30%, овощных и мясных продуктовых лавок – на 16%.На фоне выросшей популярности онлайн-платежей немцев предупредили внимательнее изучать договоры с банками – почти половина кредитных организаций берут комиссию за оплату картой. Число онлайн-платежей в Германии резко росло на фоне карантина, который в стране начался в середине марта. В апреле темпы роста достигали 61%, сообщает Федеральное статистическое ведомство. Банки призывали клиентов пользоваться безналичной оплатой с помощью карты, так как это более гигиенично, чем оплата наличными. Между тем такая практика может дорого обойтись клиентам - каждый второй из 820 народных банков и касс Германии берет комиссию за оплату картой, сообщает новостной портал germania.one. Это следует из анализа, проведенного финансовым порталом Biallo. В среднем банки взимают 0,34 евро за оплату картой, самая высокая комиссия достигает 0,70 евро. Комиссию взимают, как правило, с держателей карт, оформленных по доступным тарифам, например, «базовый» или «классический» - эти тарифы предполагают снятие наличных средств без комиссии, но не оплату картой без комиссии. Вне условий пандемии такие клиенты, как правило, пользуются наличными, расплачиваясь картой всего несколько раз в месяц. Переход на ежедневные платежи картой могут обойтись в дополнительные траты до 300-400 евро в год. Чтобы избежать дополнительных расходов, клиентам банков советуют детальнее изучить условия своего тарифного плана, возможно, сейчас выгоднее перейти на более дорогой тариф, по которому не взимают комиссию за оплату картой.Около 400 млн бутылок пива, возможно, придётся уничтожить пивоварам ЮАР из-за запрета на продажу алкоголя в стране, сообщает Reuters со ссылкой на профсоюз пивоваров страны. Запрет действует с конца марта, и на пивоваренных заводах скопились миллионы бутылок. Для того, чтобы их вывезти, требуется специальное разрешение. Если такого разрешения пивовары не получат в ближайшее время, пиво придется уничтожить. Убытки при этом составят около 8 миллионов долларов.Германские пивовары пошли другим путем – одна из пивоварен на западе страны бесплатно раздала 2600 литров пива – резервуары, заполненные хмельным напитком, необходимо было освободить к середине мая для приготовления свежей партии. Больше 2,5 тысяч литров в пивоварне раздали за несколько часов. все пришедшие были в масках и строго следили за соблюдением дистанции.Около трети португальских ювелирных компаний сообщили, что они находятся сейчас на грани закрытия и могут не пережить нынешний кризис, сообщает портал gazetaslovo.com. В ассоциации ювелиров Португалии (Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal) заявили, что 93% компаний ощутили на себе «крайне негативное влияние» последствий чрезвычайного положения, а доходы компаний сократились более, чем на половину. На бизнес повлияло и то, что с середины марта закрылась служба, которая выдает сертификаты на ювелирные изделия – из-за этого заметно упали онлайн-продажи. Около 40% опрошенных ювелирных компаний рассказали, что ожидают в ближайшие месяцы сокращения от 75 до 100% прибыли, около трети прогнозируют снижение прибыли от 50 до 75%.В мексиканском городе Куаутла молодые люди насильно заставляли граждан самоизолироваться. Группу молодых людей, которые пытались насильно заставить жителей не выходить из своих домов, объясняя это необходимостью не допустить распространения коронавирусной инфекции, задержала полиция, сообщает газета El Universal. 12 самозваных агрессивных контролёров преследовали и избивали тех местных жителей, которые, по их мнению, нарушали так называемый режим самоизоляции. Между тем, официальный запрет покидать свои дома в Мексике не вводился — власти ограничились настоятельными рекомендациями выходить на улицу лишь при крайней необходимости.В Оклахоме, США, в ресторане фастфуда женщине не разрешили присесть за столик ввиду новых правил – их ввели в связи с пандемией COVID-19: в заведении закрыли сидячую обеденную зону из безопасности, а ресторан предлагает блюда только на вынос, сообщает портал imag.one. Сотрудники заставили 32-летнюю посетительницу покинуть ресторан. Однако позже она вернулась с пистолетом и открыла огонь. В результате трое сотрудников McDonald's получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и находятся в местной больнице, их жизни ничего не угрожает. Женщину арестовали.В мэрии Дублина пожаловались на использованные маски, которые горожане бросают прямо на улицах, да и в целом количество мусора на улицах ирландской столицы существенно увеличилось за последний месяц, пишет издание Irish Times. На фоне пандемии нерадивые горожане массово выбрасывают мусор прямо на мостовую - даже использованные медицинские маски и одноразовые перчатки, которые могут быть заражены коронавирусом и представляют реальную опасность для окружающих. По оценкам властей объем всевозможного мусора на улицах вырос на 25%. Одна из причин - жители столицы хотят сэкономить на услугах официальных операторов по вывозу бытовых отходов и оставляют пластиковые пакеты с мусором в безлюдных местах. Согласно ирландскому законодательству, нарушителям грозит штраф до 5 тысяч евро. Правда, поймать их сложно.