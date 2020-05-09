214 человек с COVID-19 находятся в больницах

Всего в Липецкой области с начала эпидемии новой коронавирусной инфекции выявлен 801 случай заболевания.

Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 801 случай новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. 186 человек выздоровели, 3 человека умерли. 612 — на лечении.



По состоянию на 15.00, 9.05.2020г. в больницах находятся:



214 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».



350 человек с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 398 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова — 10 человек.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1151 человека.



За последние сутки в регионе подтверждено 49 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



г. Липецк - 18

г. Елец - 3

Грязинский район - 9

Данковский район - 1

Елецкий район - 1

Задонский район - 1

Липецкий район - 10

Чаплыгинский район - 6.