Общество

29 минут назад

214 человек с COVID-19 находятся в больницах

1 628
#Коронавирус
214 человек с COVID-19 находятся в больницах

Всего в Липецкой области с начала эпидемии новой коронавирусной инфекции выявлен 801 случай заболевания.

Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 801 случай новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. 186 человек выздоровели, 3 человека умерли. 612 — на лечении.

По состоянию на 15.00, 9.05.2020г. в больницах находятся:

214 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

350 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 398 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

В обсерваторе Данкова — 10 человек.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1151 человека.

За последние сутки в регионе подтверждено 49 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк - 18
г. Елец - 3
Грязинский район - 9
Данковский район - 1
Елецкий район - 1
Задонский район - 1
Липецкий район - 10
Чаплыгинский район - 6.
1 628
#Коронавирус

Комментарии (1)

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Гость

4 минуты назад
Кто его сюда привёз —Г.О.Н.Д.О.Н.Ы
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