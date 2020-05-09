Общество
29 минут назад
214 человек с COVID-19 находятся в больницах
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Всего в Липецкой области с начала эпидемии новой коронавирусной инфекции выявлен 801 случай заболевания.
Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 801 случай новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. 186 человек выздоровели, 3 человека умерли. 612 — на лечении.
По состоянию на 15.00, 9.05.2020г. в больницах находятся:
214 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
350 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 398 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова — 10 человек.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1151 человека.
За последние сутки в регионе подтверждено 49 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 18
г. Елец - 3
Грязинский район - 9
Данковский район - 1
Елецкий район - 1
Задонский район - 1
Липецкий район - 10
Чаплыгинский район - 6.
По состоянию на 15.00, 9.05.2020г. в больницах находятся:
214 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
350 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 398 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова — 10 человек.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1151 человека.
За последние сутки в регионе подтверждено 49 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 18
г. Елец - 3
Грязинский район - 9
Данковский район - 1
Елецкий район - 1
Задонский район - 1
Липецкий район - 10
Чаплыгинский район - 6.
1 628
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