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45 минут назад

Лукашенко ответил противникам проведения парада Победы на фоне пандемии

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На торжествах в Минске президент Белоруссии заявил, что страна не могла отказаться от проведения парада в честь юбилея Победы, так как у нее «не было другого выбора». Власти решили провести мероприятие, несмотря на пандемию


Белоруссия не могла отказаться от проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом на праздновании в Минске заявил глава республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы, мы бы поступили так же», — заверил он.

По словам Лукашенко, «в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире» есть те, кто осуждает власти страны за решение провести парад, несмотря на пандемию коронавируса.

«Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов, — заявил он. — На нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни».

В этом году парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве, он прошел в честь всех граждан СССР, которые погибли в годы войны, добавил Лукашенко.

Как передает БелТА, в параде приняли участие около 3 тыс. военнослужащих, в том числе парадные расчеты специализированных лицеев и кадетских училищ, Военной академии, пограничники, спасатели и сотрудники МВД. В составе механизированной колонны прошли танки Т-34-85 и Т-72Б3, бронетранспортеры и другая техника. В воздушной части парада были задействованы 36 самолетов и вертолетов.

В 21:30 на площади Победы начнется праздничный концерт, также запланирован фейерверк.

В начале мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала властям Белоруссии перенести торжества в честь Дня Победы и другие массовые мероприятия. В организации указали на невозможность обеспечить дистанцию между участниками и высокий риск передачи вируса. Несмотря на это, Лукашенко отказался отменять парад.

Источник: www.rbc.ru

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