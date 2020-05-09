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58 минут назад
Врач оценила эффект лечения водкой от коронавируса
Известный врач-невролог, рефлексотерапевт, диетолог рассказала, эффективно ли лечение водкой от коронавируса.
Хуже и опасней коронавируса могут быть только сплетни о коронавирусе и нетрадиционных методах его лечения. Вот и сейчас на фоне пандемии на свет явилось множество советов, прислушиваться к которым не стоит ни больным, ни здоровым.
Так, некий гражданин запустил в сеть ролик, рассказывающий о том, как изгнать инфекцию за 24 часа. Суть метода состояла в том, что автор видео дышал через марлевую повязку, пропитанную водкой, регулярно через равные промежутки времени в течение суток. После этого болезнь ушла навсегда и больше не возвращалась, утверждает автор сюжета.
«Эффективность» подобного лечения прокомментировала в беседе с корреспондентом ToDay News Ufa известный врач Марият Мухина.
- Этанол, или этиловый спирт, действительно, обладает выраженными полезными и благотворными для организма свойствами, – говорит эксперт. – В их числе – антисептический, противовоспалительный, бактериостатический противовирусный, фунгицидный, просто обезболивающий эффекты. Кроме того, способность этанола задерживать влагу ускоряет регенерацию слизистой оболочки». Все эти ценнейшие факторы этанола действуют при одном условии – при правильном его применении, добавляет Мухина.
- Этанол входит в состав многих лечебных спреев, как, например, пропосол, дающих хороший эффект при симптоматическом лечении. Такие составы используются в стоматологии и отоларингологии при воспалении слизистой оболочки. Широко применяются они в борьбе с воспалительными заболеваниями различной этиологии: от стоматита до ангины и хронического тонзиллита, и других вирусных и простудных поражениях. При этом, поскольку на производство антисептиков на основе этанола идет основа 75%-й крепости, в препарат добавляют глицерин, эфирные масла трав и другие вещества, смягчающие воспаленные ткани и образующие на их поверхности защитную оболочку. Любители лечить все болезни более слабым 40%-м раствором посредством приема его внутрь будут разочарованы: такая «водочная» концентрация не является противомикробной и способна только навредить, в частности, ослабить иммунитет. Употребление же в чистом виде 75%-го этанола внутрь чревато отравлением и ожогом слизистой, предостерегает эксперт. Фармакологи знают и используют свойства этилового спирта, в частности, его способность подавлять рост патогенных организмов. В содружестве с перечисленными выше компонентами спреи на основе этанола за счет состава обладают прекрасными лечебными характеристиками. Такие средства в сочетании с другими методами лечения – прекрасный метод комбинированной терапии, который может дать хороший эффект при борьбе с вирусными заболеваниями. Однако надо помнить: соответствующее лечение должен назначать только квалифицированный врач, напоминает Марият Мухина.
Источник: tdnu.ru
Так, некий гражданин запустил в сеть ролик, рассказывающий о том, как изгнать инфекцию за 24 часа. Суть метода состояла в том, что автор видео дышал через марлевую повязку, пропитанную водкой, регулярно через равные промежутки времени в течение суток. После этого болезнь ушла навсегда и больше не возвращалась, утверждает автор сюжета.
«Эффективность» подобного лечения прокомментировала в беседе с корреспондентом ToDay News Ufa известный врач Марият Мухина.
- Этанол, или этиловый спирт, действительно, обладает выраженными полезными и благотворными для организма свойствами, – говорит эксперт. – В их числе – антисептический, противовоспалительный, бактериостатический противовирусный, фунгицидный, просто обезболивающий эффекты. Кроме того, способность этанола задерживать влагу ускоряет регенерацию слизистой оболочки». Все эти ценнейшие факторы этанола действуют при одном условии – при правильном его применении, добавляет Мухина.
- Этанол входит в состав многих лечебных спреев, как, например, пропосол, дающих хороший эффект при симптоматическом лечении. Такие составы используются в стоматологии и отоларингологии при воспалении слизистой оболочки. Широко применяются они в борьбе с воспалительными заболеваниями различной этиологии: от стоматита до ангины и хронического тонзиллита, и других вирусных и простудных поражениях. При этом, поскольку на производство антисептиков на основе этанола идет основа 75%-й крепости, в препарат добавляют глицерин, эфирные масла трав и другие вещества, смягчающие воспаленные ткани и образующие на их поверхности защитную оболочку. Любители лечить все болезни более слабым 40%-м раствором посредством приема его внутрь будут разочарованы: такая «водочная» концентрация не является противомикробной и способна только навредить, в частности, ослабить иммунитет. Употребление же в чистом виде 75%-го этанола внутрь чревато отравлением и ожогом слизистой, предостерегает эксперт. Фармакологи знают и используют свойства этилового спирта, в частности, его способность подавлять рост патогенных организмов. В содружестве с перечисленными выше компонентами спреи на основе этанола за счет состава обладают прекрасными лечебными характеристиками. Такие средства в сочетании с другими методами лечения – прекрасный метод комбинированной терапии, который может дать хороший эффект при борьбе с вирусными заболеваниями. Однако надо помнить: соответствующее лечение должен назначать только квалифицированный врач, напоминает Марият Мухина.
Источник: tdnu.ru