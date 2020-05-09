сегодня, 14:25
Российский подводный беспилотник испытали в Марианской впадине
Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Датчики зафиксировали глубину 10 028 метров.
"Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов", — добавили в фонде.
На дно Марианской впадины доставили вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Аппарат провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, ученые изучили параметры морской среды.
В состав комплекса "Витязь" входят автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу.
"В отличие от работавших ранее в этом районе аппаратов Kaiko (Япония. — Прим. ред.) и Nereus (США. — Прим. ред.), аппарат "Витязь" функционирует полностью автономно. Благодаря использованию в системе управления аппарата элементов искусственного интеллекта, он может самостоятельно обходить препятствия по курсу, находить выход из ограниченного пространства и решать другие интеллектуальные задачи", — сказали в ФПИ.
Марианская впадина — узкая ложбина на дне Тихого океана, самая глубокая в мире. Она протянулась вдоль Марианских островов на 1340 километров, имеет V-oбразный профиль и крутые асимметричные склоны. Островной склон выше и круче океанического, расчленен каньонами и осложнен ступенями. Марианская впадина имеет плоское дно шириной от одного до пяти километров, разделенное порогами на несколько замкнутых участков с глубиной восемь-одиннадцать километров. Океанический склон и дно покрыты маломощным слоем осадков. От ложа океана впадина отделена валом, на котором находится много подводных вулканических гор, сообщает ria.ru