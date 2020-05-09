Общество

сегодня, 14:26

«Пропал без вести в 1943. Вернулся домой в 1947 году»

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#День Победы #соцсети
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Липчане делятся историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Сегодня, в День Победы, соцсети полны снимков тех, кто воевал за Родину. Липчане активно делятся архивными семейными фотографиями и рассказывают о своих Героях.





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Мои деды : Карамян Гарегин Месропович и Моторин Алексей Дмитриевич...Оба воевали, оба прошли войну...и жили после в мирное время.И сколько себя помню, этот праздник был всегда главным в нашей большой и дружной семье...Время прошло ...их уже нет, а праздник все так же отмечаем в память о них. С праздником Великой Победы! Ах, какая была та весна! И какие прекрасные вести Принесла она, раз тишина Взорвалась торжествующей песней! Пусть прошло с той поры много лет, Только песни еще не допеты! Так что с праздником! С праздником, дед, С Днем Победы – великой Победы!

Публикация от Maria Motorina (@mariamoto78)





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С праздником Всех !!С Днём Победы!!!К сожалению не со всеми дедушками и бабушками я встретилась в этой жизни. Слава Богу дедушки Мещеряков Фёдор Павлович и Дашков Александр Дмитриевич вернулись живыми, а бабушки совершали свой подвиг в тылу. Создали дружные и большие семья, у деда Фёдора 8 детей а деда Саши 5 детей. Это наши родители а потом появились мы их внуки(нас почти 30) и правнуки. Спасибо вам за это, мы живем!!! Проходят десятилетия, но никто из них не забыт и бесконечная благодарность и уважение остаётся в наших сердцах В День Великой Победы желаю всем здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких, пусть будет мирным каждый новый день и чистого неба на головой!!!

Публикация от Мещерякова Юлия (@meshcheriakova1979)



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Мой дедушка Ломовских Петр Андреевич, в 19 лет ушёл на фронт. В звании сержанта прошёл всю войну, дошёл до Берлина. Помощник командира роты охраны штаба 1 Украинского фронта. Награждён медалью "За боевые Заслуги" и Орденом "Богдана Хмельницкого 3 степени". Гордимся, бесконечно благодарим за невероятное мужество, героическую смелость, силу, за любовь, достоинство! #ДеньПобеды #НашеСловооПобеде #Бессмертный_полк #СпасибозаПобеду #мыГордимся #Спасибозаточтотыесть

Публикация от Elena Shaturina (@elena_shaturina)





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Никанор Дмитриевич Захватаев 26.07.1898 Деревня Гари Малорожкинской волости Малмыжского уезда Вятской губернии 15.02.1963 г. Москва, Новодевичье кладбище Учился в Малмыжской мужской гимназии, закончил 6 классов. Военное образование начал получать в Казанском военном училище в звании рядового юнкера, прошел 4-х месячный курс с 1-м разрядом. После окончания училища, в июне 1916 года, был зачислен в 119 запасной пехотный полк, в сентябре 1916 года отправлен на Юго-Западный фронт. В 1-й мировой войне воевал в составе нескольких пехотных бригад и дивизий, с 1917 года – в «батальонах смерти» 2-й пехотной дивизии. За боевые заслуги в сражениях 1-й мировой войны был награжден Орденом Св. Станислава 3 степени с мечами и бантом, орденом Святого Владимира 4 степени с мечами и бантом, Георгиевским крестом 4 степени с лавровой веткой. В Красной Армии с 1918 года. В 1920 году окончил Нижегородскую артиллерийскую школу. В годы Гражданской войны сражался на Юго-Западном фронте, затем в должности адъютанта артиллерийского дивизиона и начальника команды управления дивизиона принимал участие в ликвидации вооружённых формирований на Украине. С начала Великой Отечественной войны Никанор Дмитриевич — заместитель начальника оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта. Армии под его командованием участвовали в Московской битве, в Демянской, Старорусской, Псковско-Островской, Рижской и Тартусской наступательных операциях. С 1 марта 1945 года — командующий 4-й гвардейской армией 3-го Украинского фронта, войска которой участвовали в освобождении города Вена. 28 апреля 1945 года за умелое управление войсками армии в этих боях и проявленные при этом мужество и героизм Никанору Дмитриевичу было присвоено звание «Герой Советского Союза». С июня 1945 года — командующий 35-й армией Приморской группы войск (с августа 1945 года — 1-й Дальневосточный фронт). Руководил войсками в ходе Харбино-Гиринской наступательной операции. 8 сентября 1945 года Н. Д. Захватаеву было присвоено звание «генерал-полковник». После войны командовал 5-й армией, с 1947 года — начальник штаба Приморского военного округа, с 1950 года — начальник штаба Белорусского военного округа, с декабря 1951 года — командующий войс

Публикация от Latysheva Elena (@latyshevaelena)





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Два очень дорогих мне человека - мой папа и мой сын. На этой фотографии они в одном возрасте... Папа никогда мне не рассказывал о войне. Знаю точно, что его полк оборонял с 1941 по 1943 года Ораниенбаумский плацдарм (маленький пятачок под Ленинградом) несмотря на плохое снабжение питанием и боеприпасами. Нашла воспоминания папиного однополчанина: "помню, одним из первых бросился в контратаку Михаил Знов, комсорг полка..." В 1944 зам.командира дивизиона Знов М. Т.учавствовал в прорыве и в ликвидации блокады Ленинграда. За участие, отвагу и подвиги в Великой Отечественной войне был награждён : Орденом Отечественной войны 1 степени 2 орденами Красной Звезды 12 медалями за боевые заслуги. За свою службу в Советской армии был он удостоин звания полковника. В начале войны папе шёл 21 год... сыну сейчас 21 год. В нашей семье 9 мая всегда был и остаётся самым главным семейным праздником, с парадом, цветами, песнями, со слезами на глазах! #9мая #победа #ветераны #праздник #папа #сын #парад #фотографии #родные #липецк # victory #celebration #parade #75летпобеды #бессмертныйполк

Публикация от Marina Znova (@znova.m)





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#День Победы #соцсети
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