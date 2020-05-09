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Мой прадедушка Плаксин Федор Иванович тоже воевал в ВОВ, пропал без вести в 1943. Вернулся домой в 1947 году, а в 1965 был награжден медалью "За отвагу". Я никогда его не видела, но помню и почитаю его вклад в Великую Победу! #9мая #мыпомним #мыгордимся