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16 минут назад
Дело о фейке про червивую еду в больнице ушло в суд
Рассмотрение административного дела в отношении мамы малолетнего пациента назначено на 14 мая.
14 мая в мировом суде Октябрьского района Липецка состоится слушание по делу о фейке. В судебном участке №3 будут разбирать дело о якобы червивой рыбе, которой будто бы кормили пациентов больницы «Липецк-Мед», сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда.
За распространение заведомо ложной информации перед судом ответит мама малолетнего пациента пациентка учреждения здравоохранения. Женщина, которая вместе с сыном в апреле лежала в детском инфекционном отделении, выложила в соцсети снимки больничного ужина и сопроводила их эмоциональным комментарием:
«Хочется сказать огромное спасибо врачам за профессионализм и хорошее отношение. Но! Здесь отвратительное питание. Мы понимаем, что не ресторан. Но порции приносят всегда холодные. Гарнир имеют неприятный запах. Рыбу сегодня принесли с червями! Персонал оправдывается, что его вины в этом нет, что питание в учреждение привозят. Но что это меняет? Домашнюю еду передавать запрещено, а больничный есть не просто невозможно, а опасно для здоровья...»
Руководство больницы сразу же отреагировало на пост о питании. Порцию оставили на комиссионное обследование. Специалисты сделали вывод, что никаких посторонних включений в еде нет. Да и сама женщина признала свою ошибку. Она сказала, что, возможно, увидела в пище то, чего в ней не было. Тем не менее, на липчанку составили протокол за злоупотребление свободой массовой информации.
Напомним, ранее заявления о нехватке липецким медикам средств на борьбу с COVID-19 обошлись липецкой зоозащитнице Екатерине Бильбао в 30 000 рублей. Поводом для судебного преследования стало ее размещенное в Сети видеообращение к неравнодушным россиянам, в котором она заявила, что инфекционной больнице якобы не хватает лекарств для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией, не обеспечены условия для нормальной работы врачей. Позже сама Екатерина Бильбао свое видео удалила и прекратила сбор пожертвований, но на нее уже был составлен административный протокол
За распространение заведомо ложной информации перед судом ответит мама малолетнего пациента пациентка учреждения здравоохранения. Женщина, которая вместе с сыном в апреле лежала в детском инфекционном отделении, выложила в соцсети снимки больничного ужина и сопроводила их эмоциональным комментарием:
«Хочется сказать огромное спасибо врачам за профессионализм и хорошее отношение. Но! Здесь отвратительное питание. Мы понимаем, что не ресторан. Но порции приносят всегда холодные. Гарнир имеют неприятный запах. Рыбу сегодня принесли с червями! Персонал оправдывается, что его вины в этом нет, что питание в учреждение привозят. Но что это меняет? Домашнюю еду передавать запрещено, а больничный есть не просто невозможно, а опасно для здоровья...»
Руководство больницы сразу же отреагировало на пост о питании. Порцию оставили на комиссионное обследование. Специалисты сделали вывод, что никаких посторонних включений в еде нет. Да и сама женщина признала свою ошибку. Она сказала, что, возможно, увидела в пище то, чего в ней не было. Тем не менее, на липчанку составили протокол за злоупотребление свободой массовой информации.
Напомним, ранее заявления о нехватке липецким медикам средств на борьбу с COVID-19 обошлись липецкой зоозащитнице Екатерине Бильбао в 30 000 рублей. Поводом для судебного преследования стало ее размещенное в Сети видеообращение к неравнодушным россиянам, в котором она заявила, что инфекционной больнице якобы не хватает лекарств для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией, не обеспечены условия для нормальной работы врачей. Позже сама Екатерина Бильбао свое видео удалила и прекратила сбор пожертвований, но на нее уже был составлен административный протокол
Иван