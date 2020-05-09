Общество

41 минуту назад

«Старушка», которая провезет праздник по всему городу

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#День Победы #репродуктор
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Сегодня, 9 мая, в Липецке проходит акция «Песни Победы» - композиции фронтовых лет и победного мая транслируют в разных районах города с помощью систем оповещения и автомобилей, оснащенных громкоговорителями.

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Один из таких автомобилей предоставил «Ростелеком». Чехословацкая машина «Авиа» используется практически в каждом праздничном мероприятии, а последние несколько недель с ее помощью липчанам напоминали о соблюдении режима самоизоляции. 

Перед отправлением машины в первый рейс GOROD48 поговорил со связистами.

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- Машине уже 30 лет, на ее базе установлено оборудование «Tesla», и лучше, на мой взгляд, еще ничего не придумали, - рассказал об автомобиле инженер связи Сергей Гоменюк, который уже 15 лет обслуживает это оборудование. 

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Репродукторы автомобиля настроены таким образом, что звук слышно на сотни метров. А самое главное - можно разобрать слова. 

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Оборудование работает на 16 аккумуляторах. Их заряда хватает на 4-5 часов. После этого машина возвращается на подзарядку. И сделать это сегодня придется, возможно, не раз. Машина сегодня побывает в самых отдаленных частях города — районах Матырский, Силикатный, Сырский Рудник, Елецкий, Университетский. 

Вечером на подмогу связистам придут спасатели МЧС. Автомобильный комплекс МКИОН также будет транслировать песни военных лет и поддержит акцию «Поем двором». 

От главного управления МЧС на улице Папина машина подъедет к памятнику Чернобыльцам. В семь часов вечера метроном запустит минуту молчания, а затем машина отправится с остановками в разных местах  через улицы Меркулова и Катукова в районы Университетский, Елецкий, ЛТЗ, НЛМК и остановится у площади Героев. Здесь комплекс проведет трансляцию концерта к Дню Победы.
483
#День Победы #репродуктор
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