«Старушка», которая провезет праздник по всему городу

Сегодня, 9 мая, в Липецке проходит акция «Песни Победы» - композиции фронтовых лет и победного мая транслируют в разных районах города с помощью систем оповещения и автомобилей, оснащенных громкоговорителями.



Один из таких автомобилей предоставил «Ростелеком». Чехословацкая машина «Авиа» используется практически в каждом праздничном мероприятии, а последние несколько недель с ее помощью липчанам напоминали о соблюдении режима самоизоляции.Перед отправлением машины в первый рейс GOROD48 поговорил со связистами.- Машине уже 30 лет, на ее базе установлено оборудование «Tesla», и лучше, на мой взгляд, еще ничего не придумали, - рассказал об автомобиле инженер связи Сергей Гоменюк, который уже 15 лет обслуживает это оборудование.Репродукторы автомобиля настроены таким образом, что звук слышно на сотни метров. А самое главное - можно разобрать слова.Оборудование работает на 16 аккумуляторах. Их заряда хватает на 4-5 часов. После этого машина возвращается на подзарядку. И сделать это сегодня придется, возможно, не раз. Машина сегодня побывает в самых отдаленных частях города — районах Матырский, Силикатный, Сырский Рудник, Елецкий, Университетский.Вечером на подмогу связистам придут спасатели МЧС. Автомобильный комплекс МКИОН также будет транслировать песни военных лет и поддержит акцию «Поем двором».От главного управления МЧС на улице Папина машина подъедет к памятнику Чернобыльцам. В семь часов вечера метроном запустит минуту молчания, а затем машина отправится с остановками в разных местах через улицы Меркулова и Катукова в районы Университетский, Елецкий, ЛТЗ, НЛМК и остановится у площади Героев. Здесь комплекс проведет трансляцию концерта к Дню Победы.