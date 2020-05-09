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9 мая липчане вывешивают из окон домов флаги Победы (ФОТО)

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#День Победы #патриотизм #флаги
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9 мая липчане вывешивают из окон домов флаги Победы (ФОТО)

Липчане поздравляют друг друга с праздником даже на расстоянии.

В честь 75-й годовщины Великой Победы многие дома Липецка окрасились в патриотические цвета.

Липчане вывешивают прямо из окон красные флаги Победы и флаги России – так было и в прошлые годы. Но сейчас в условиях самоизоляции это, пожалуй, один из немногих способов поздравить с великой датой окружающий мир.

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На улице Звёздной, 2 этот флаг появился ещё вчера. Для сведения: надписи на флаге расшифровываются, как «150-я стрелковая ордена Кутузова II степени идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта». Флаг именно с этой надписью водрузили в мае 1945-го над рейхстагом советские воины Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

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А это один из старых микрорайонов. Тоже патриотично, хотя такой висящий шрифт привычнее видеть в надписях «С Новым Годом!» иди «С Днем рождения»,

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Грязи, улица Свободы. Здесь красный флаг соседствует с российским триколором.

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Вообще флагов России сейчас на улицах можно увидеть даже больше, чем красных советских кумачей времен Великой Отечественной.

Немного не в тему, но пришлось вчера даже слушать в автобусе отца-патриота, который рассказывал двум сыновьям (цитата): «В 1945 году Россия победила гитлеровскую Германию». Для сведения: Российская Федерация, как самостоятельное государство, появилась в 1991 году, спустя 46 лет после Победы. Увы, но этот факт не останавливает некоторых «патриотов», хотя они и трясут в небе кулаками с криками, что не позволят «переписать историю».

На фото выше – улица Московская, где многие люди решили выставить в окна российские триколоры.

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Стаханова, 59. Целый дом украсили российские флаги – с 1-го по 23-й этаж. Флаги выставлены в общие балконы, расположенные на лестничных пролётах. Видно их издалека.

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#День Победы #патриотизм #флаги
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Комментарии (10)

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Все верно,

3 минуты назад
Невзоров, другая идеология,другое государство,плюс советские республики победили,плюс страны Антанты помогли.А Россия-это несколько другое ,уже.
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Невзоров

4 минуты назад
Бело-сине-красные шевроны были на рукавах офицеров Власова, что уничтожали советские деревни, утюжили танками солдат в окопах. Не будем их принижать, эти части храбро сражались, но на стороне Гитлера.
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Инквизитор

6 минут назад
Вот за такой трёхцветный, сажать , а лучше всего на месте.
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Невзоров

6 минут назад
Россия — та, которую мы знаем, — не имеет никакого отношения к победе. Войну выиграло другое государство, с другой символикой, с другой идеологией, с другим общественным строем, с другими границами, с другим-другим-другим… Может ли Россия считаться наследницей Советского Союза? Именно Россия в лице ее руководителей была основной движущей силой развала того государства, которое победило в Великой Отечественной войне. Именно Россия руками Ельцина уничтожала тот самый Советский Союз. Она с тех пор успела проиграть много войн, но это не отрезвляет, а опьяняет еще сильней. Объявлять себя наследниками славы? Это по меньшей мере нелепо и самонадеянно. Победило одно государство, на его славе пытается нажиться другое. Произошел сбой в системе символов. Трагический сбой.
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Перри Мейсон

19 минут назад
"Россия, как самостоятельное государство, появилась в 1991 году, спустя 46 лет после Победы." Ну да, до 1917 года России же не было))) У всех "непатриотов" пробелы в образовании?
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Ветераны щас

24 минуты назад
вишенка, не нищенствуют,у них очень ох.итительные пенсии и всякие бонусы.Родственники молятся на них.У нас,тоже,живут не плохо,кто работает.Кто бухает и ищет оправдания,те,да,нищенствуют.
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Начали брать пример с ЮСЫ))),

28 минут назад
Там,тоже,везде звездно-полосатые развешивают,но там они висят каждый день,а не по праздникам)))Надо отдать должное амерскому флагу-стильный,красивый
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Вера

58 минут назад
Знамя Победы - цвета Красного.
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И?

59 минут назад
«В 1945 году Россия победила гитлеровскую Германию» Всё правильно, Россия в 1945 победила Германию. И я так своему сыну говорю. Можно добавить, что в то время Россия называлась СССР. До революции - Российская Империя.
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