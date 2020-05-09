9 мая липчане вывешивают из окон домов флаги Победы (ФОТО)

Липчане поздравляют друг друга с праздником даже на расстоянии.

В честь 75-й годовщины Великой Победы многие дома Липецка окрасились в патриотические цвета.

Липчане вывешивают прямо из окон красные флаги Победы и флаги России – так было и в прошлые годы. Но сейчас в условиях самоизоляции это, пожалуй, один из немногих способов поздравить с великой датой окружающий мир.





На улице Звёздной, 2 этот флаг появился ещё вчера. Для сведения: надписи на флаге расшифровываются, как «150-я стрелковая ордена Кутузова II степени идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта». Флаг именно с этой надписью водрузили в мае 1945-го над рейхстагом советские воины Михаил Егоров и Мелитон Кантария.





А это один из старых микрорайонов. Тоже патриотично, хотя такой висящий шрифт привычнее видеть в надписях «С Новым Годом!» иди «С Днем рождения»,





Грязи, улица Свободы. Здесь красный флаг соседствует с российским триколором.





Вообще флагов России сейчас на улицах можно увидеть даже больше, чем красных советских кумачей времен Великой Отечественной.

Немного не в тему, но пришлось вчера даже слушать в автобусе отца-патриота, который рассказывал двум сыновьям (цитата): «В 1945 году Россия победила гитлеровскую Германию». Для сведения: Российская Федерация, как самостоятельное государство, появилась в 1991 году, спустя 46 лет после Победы. Увы, но этот факт не останавливает некоторых «патриотов», хотя они и трясут в небе кулаками с криками, что не позволят «переписать историю».

На фото выше – улица Московская, где многие люди решили выставить в окна российские триколоры.





Стаханова, 59. Целый дом украсили российские флаги – с 1-го по 23-й этаж. Флаги выставлены в общие балконы, расположенные на лестничных пролётах. Видно их издалека.





