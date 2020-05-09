Коронавирус
13 минут назад
Еще у 49 человек в Липецкой области выявлен коронавирус
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С начала эпидемии заболел уже 801 человек.
В Липецкой области за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 49 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению инфекции.
Заболевшие находятся под наблюдением врачей.
С начала эпидемии на территории региона зарегистрирован 801 случай новой коронавирусной инфекции. 186 человек выздоровели. 3 человека умерли.
Заболевшие находятся под наблюдением врачей.
С начала эпидемии на территории региона зарегистрирован 801 случай новой коронавирусной инфекции. 186 человек выздоровели. 3 человека умерли.
3 368
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А ещё у них выявили