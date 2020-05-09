Еще у 49 человек в Липецкой области выявлен коронавирус

С начала эпидемии заболел уже 801 человек.

В Липецкой области за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 49 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению инфекции.



Заболевшие находятся под наблюдением врачей.



С начала эпидемии на территории региона зарегистрирован 801 случай новой коронавирусной инфекции. 186 человек выздоровели. 3 человека умерли.

