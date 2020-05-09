Коронавирус

13 минут назад

Еще у 49 человек в Липецкой области выявлен коронавирус

3 368
#коронавирус
Еще у 49 человек в Липецкой области выявлен коронавирус

С начала эпидемии заболел уже 801 человек.

В Липецкой области за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 49 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению инфекции.
 
Заболевшие находятся под наблюдением врачей. 
 
С начала эпидемии на территории региона зарегистрирован 801 случай новой коронавирусной инфекции. 186 человек выздоровели. 3 человека умерли.
3 368
#коронавирус

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Доктор Преображенский

3 секунды назад
Не победите вирус, нельзя победить примитивный организм, представте человека дерущегося с роем пчёл, почти всех разогнал ,а одна укусит и улетит, вот она и поделила, попробуйте ей доказать обратное.
ответить

Лукашенко- президент

46 секунд назад
А кто же такой Путин ?!- Вор и презерватив
ответить

А ещё у них выявили

1 минуту назад
Триппер, сифилис и геморрой !.
ответить

Еще в рубрике

Лечение COVID-19 на дому: кому оно показано и как все организовано
#коронавирус
1
Лечение COVID-19 на дому: кому оно показано и как все организовано

53 минуты назад

Здоровье
Индекс самоизоляции в Липецке пошел вверх
#индекс #самоизоляция
3
Индекс самоизоляции в Липецке пошел вверх

сегодня, 09:39

Общество
Липецким медикам передали «ГАЗель» помощи
#помощь #коронавирус
15
Липецким медикам передали «ГАЗель» помощи

вчера, 16:23

Общество
44 человека в регионе сегодня завершили лечение от коронавируса.
#коронавирус
20
44 человека в регионе сегодня завершили лечение от коронавируса.

вчера, 14:20

Коронавирус
В Липецкой области режим самоизоляции продлен до 31 мая
#коронавирус #самоизоляция
134
В Липецкой области режим самоизоляции продлен до 31 мая

вчера, 14:14

Новости в instagram
«Я делаю все чтобы сберечь регион, а не собственный имидж»
#коронавирус #Игорь Артамонов
10
«Я делаю все чтобы сберечь регион, а не собственный имидж»

вчера, 13:08

Общество