Липецкие полицейские будут дежурить 9 мая cо снимками ветеранов

Так сотрудники правоохранительных органов почтят память участников Великой Отечественной войны.

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Начальник городского Управления полковник полиции Александр Акаткин совместно с начальствующим составом органов внутренних дел сегодня утром оценили внешний вид и боевую готовность подразделений к выполнению оперативно-служебных задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.В период пандемии сотрудники городской полиции не смогут принять участие в торжественном шествии «Бессмертного полка». Поэтому у каждого из них в этот праздничный день на нагрудном кармане вместе с традиционной георгиевской ленточкой будет портрет их близкого человека, участника Великой отечественной войны. Так сотрудники городской полиции решили почтить память всех тех, кто воевал за наше мирное небо, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.- Они любили Родину больше своей жизни. И пока мы помним имена и фамилии наших дедов, прадедов, прапрадедов, знаем, каким был их боевой путь и как ценили они свою Отчизну и свободу, мы непобедимы! - сказал Александр Акаткин.Завершился смотр традиционным торжественным маршем сотрудников органов внутренних дел.