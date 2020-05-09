Общество

50 минут назад

Липецкие полицейские будут дежурить 9 мая cо снимками ветеранов

13 722
#День Победы
2
Липецкие полицейские будут дежурить 9 мая cо снимками ветеранов

Так сотрудники правоохранительных органов почтят память участников Великой Отечественной войны.

Начальник городского Управления полковник полиции Александр Акаткин совместно с начальствующим составом органов внутренних дел сегодня утром оценили внешний вид и боевую готовность подразделений к выполнению оперативно-служебных задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В период пандемии сотрудники городской полиции не смогут принять участие в торжественном шествии «Бессмертного полка». Поэтому у каждого из них в этот праздничный день на нагрудном кармане вместе с традиционной георгиевской ленточкой будет портрет их близкого человека, участника Великой отечественной войны. Так сотрудники городской полиции решили почтить память всех тех, кто воевал за наше мирное небо, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

- Они любили Родину больше своей жизни. И пока мы помним имена и фамилии наших дедов, прадедов, прапрадедов, знаем, каким был их боевой путь и как ценили они свою Отчизну и свободу, мы непобедимы! - сказал Александр Акаткин.

Завершился смотр традиционным торжественным маршем сотрудников органов внутренних дел.


Загрузка плеера

13 722
#День Победы
2

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Навальненок

3 минуты назад
А я трижды судимый мордовский членосос диман плямин (с 2010 года сменил фамилию на краст чков) со сселок, высоцкого, 6 тел. 89103543434 у которого дед во время войны за саботаж и тунеядство в ГУЛАГе раком со спущенными портками стоял на этом сайте прошлый год агитировал за вашего гауляйтера с пропиской в Мюнхене
ответить

ГОША

4 минуты назад
вместо какарды пусть прилепят !!!
ответить

жора

7 минут назад
очередная дурь !!!
ответить

Нищий

8 минут назад
Ребята ! А цирк то не уехал , да и клоуны при нём.
ответить

ХаХаХа

8 минут назад
мусора в намордниках
ответить

жора

8 минут назад
очередная дурь !!!!
ответить

Рикитави

10 минут назад
По-моему интернат для умолишённых в другой стороне, хотя.?
ответить

Доктор Преображенский

12 минут назад
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить.., а глупостью своей и несуразностью.
ответить

Товарищи

14 минут назад
Всё ближе и ближе к стандартам Северной Кореи.
ответить

Перри Мейсон

16 минут назад
О чем ты говоришь, "В масках на улице ходить, дышать пылью" Ну да, как во всех "цивилизованных странах"
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчане украсили окна к Дню Победы
#окна Победы #соцсети #День Победы
11
Липчане украсили окна к Дню Победы

36 минут назад

Общество
Индекс самоизоляции в Липецке пошел вверх
#индекс #самоизоляция
3
Индекс самоизоляции в Липецке пошел вверх

сегодня, 09:39

Общество
Более 10 000 липчан принимают участие в акции «Бессмертный полк онлайн»
#Бессмертный полк #акция #День Победы
15
Более 10 000 липчан принимают участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

сегодня, 09:00

Общество
«ПЯТЁРОЧКА» ПОЗДРАВИТ ВЕТЕРАНОВ С ДНЁМ ПОБЕДЫ
«ПЯТЁРОЧКА» ПОЗДРАВИТ ВЕТЕРАНОВ С ДНЁМ ПОБЕДЫ

вчера, 21:00

Общество
Игорь Артамонов подписал постановление о выплатах пособия на детей от 3 до 7 лет
#выплаты
50
Игорь Артамонов подписал постановление о выплатах пособия на детей от 3 до 7 лет

вчера, 16:54

Общество
На улицах Липецка обновят порядка 70 тысяч квадратных метров дорожной разметки
#дорожная раметка
10
На улицах Липецка обновят порядка 70 тысяч квадратных метров дорожной разметки

вчера, 16:42

Общество