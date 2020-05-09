Автобус таранил легковушку на Советской

Выехав со двора легковушка внезапно остановилась на выделенной для общественного транспорта полосе

Сегодня на улице Советская произошла авария - автобус ударил выехавшую с проезда между домами №25 и 31а легковой автомобиль.



Авария попала на камеру уличного наблюдения. На кадрах видно, что водитель, выехав на выделенную для пассажирского транспорта полосу, замешкался, и попал под удар автобуса, который развернул автомобиль на 360 градусов и чуть не перевернул его.





