На Соколе аварийное отключение электричества

Сегодня вечером район Сокола остался без электричества

Сегодня на некоторых сокольских улицах произошло аварийное отключение электроэнергии.



- Специалисты комплекса электроснабжения ЛГЭК незамедлительно приступили к поиску причины, которая обесточила этот район. В первую очередь,по резервной схеме, специалисты вернули свет в медсанчасть "Свободный сокол". В настоящий момент, большая часть трансформаторных подстанций, находящихся на территории этого городского округа введены в работу. На оставшихся продолжается осмотр и испытания распределительных сетей снабжающих отключённый район электричеством, сообщили GOROD48 в АО ЛГЭК. Как отметили в энергокомпании, работы будут проводиться до полного восстановления электроснабжения.



По данным GOROD48, энергетикам пока не удается найти место и причину аварии, но поиски продолжаются.

