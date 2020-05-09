Происшествия
вчера, 22:56
На Соколе аварийное отключение электричества
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Сегодня вечером район Сокола остался без электричества
Сегодня на некоторых сокольских улицах произошло аварийное отключение электроэнергии.
- Специалисты комплекса электроснабжения ЛГЭК незамедлительно приступили к поиску причины, которая обесточила этот район. В первую очередь,по резервной схеме, специалисты вернули свет в медсанчасть "Свободный сокол". В настоящий момент, большая часть трансформаторных подстанций, находящихся на территории этого городского округа введены в работу. На оставшихся продолжается осмотр и испытания распределительных сетей снабжающих отключённый район электричеством, сообщили GOROD48 в АО ЛГЭК. Как отметили в энергокомпании, работы будут проводиться до полного восстановления электроснабжения.
По данным GOROD48, энергетикам пока не удается найти место и причину аварии, но поиски продолжаются.
- Специалисты комплекса электроснабжения ЛГЭК незамедлительно приступили к поиску причины, которая обесточила этот район. В первую очередь,по резервной схеме, специалисты вернули свет в медсанчасть "Свободный сокол". В настоящий момент, большая часть трансформаторных подстанций, находящихся на территории этого городского округа введены в работу. На оставшихся продолжается осмотр и испытания распределительных сетей снабжающих отключённый район электричеством, сообщили GOROD48 в АО ЛГЭК. Как отметили в энергокомпании, работы будут проводиться до полного восстановления электроснабжения.
По данным GOROD48, энергетикам пока не удается найти место и причину аварии, но поиски продолжаются.
4 706
SeX
Тиньков
Инсайд
Женщина