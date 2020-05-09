Происшествия

вчера, 22:56

На Соколе аварийное отключение электричества

4 706
#отключение электричества
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На Соколе аварийное отключение электричества

Сегодня вечером район Сокола остался без электричества

Сегодня на некоторых сокольских улицах произошло аварийное отключение электроэнергии.

- Специалисты комплекса электроснабжения ЛГЭК незамедлительно приступили к поиску причины, которая обесточила этот район. В первую очередь,по резервной схеме, специалисты вернули свет в медсанчасть "Свободный сокол". В настоящий момент, большая часть трансформаторных подстанций, находящихся на территории этого городского округа введены в работу. На оставшихся продолжается осмотр и испытания распределительных сетей снабжающих отключённый район электричеством, сообщили GOROD48 в АО ЛГЭК. Как отметили в энергокомпании, работы будут проводиться до полного восстановления электроснабжения.

По данным GOROD48, энергетикам пока не удается найти место и причину аварии, но поиски продолжаются. 
4 706
#отключение электричества
1

Комментарии (4)

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SeX

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Тиньков

29 минут назад
Саша, поднимай горсовет в ружье! Надо спасать сокольцев
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Инсайд

33 минуты назад
Это из за ремонта улицы Баумана, возможно , кабель силовой экскаватором разорвали
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Женщина

42 минуты назад
Три часа не было света. Мы уж думали будем встречать день Победы в темноте. Как в старые добрые времена.
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