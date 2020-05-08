Общество

15 минут назад

«Пятёрочка» поздравит ветеранов с днём победы

151
2
«Пятёрочка» поздравит ветеранов с днём победы

Торговая сеть «Пятёрочка» организует поздравительную программу для ветеранов Великой отечественной войны по всей России.

«Пятёрочка» совместно с благотворительными фондами вручит подарки ветеранам и домам престарелых, где сейчас проживают некоторые участники войны и труженики тыла. Бытовая техника (стиральные машины, холодильники, отпариватели, пылесосы, телевизоры), а также продуктовые корзины и наборы санитарно-гигиенических средств отправятся адресно ветеранам в Санкт-Петербурге и в 33 дома престарелых в Ленинградской, Московской, Тульской, Тверской, Смоленской, Ярославской и Волгоградской областях.

Более 26 тысяч ветеранов также получат подарочные карты программы лояльности «Выручай-карта» с 10 000 баллами на покупку продуктов в магазинах «Пятёрочка». Их передадут через органы власти и общественные организации в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Смоленске, Калуге, Белгороде, Липецке, Новосибирске, Новороссийске, Краснодаре, Волгограде, Мурманске, Пскове, Петрозаводске, Великом Новгороде.

Кроме того, 9 мая в 17:00 по московскому времени в своём Instagram-аккаунте «Пятёрочка» проведёт прямой эфир, гостем которого станет популярный певец, участник проекта «Голос» Александр Панайотов. Александр поздравит всех с праздником и исполнит любимые песни военных лет и о войне.

151
2

Еще в рубрике

Игорь Артамонов подписал постановление о выплатах пособия на детей от 3 до 7 лет
#выплаты
45
Игорь Артамонов подписал постановление о выплатах пособия на детей от 3 до 7 лет

сегодня, 16:54

Общество
На улицах Липецка обновят порядка 70 тысяч квадратных метров дорожной разметки
#дорожная раметка
6
На улицах Липецка обновят порядка 70 тысяч квадратных метров дорожной разметки

сегодня, 16:42

Общество
Липецким медикам передали «ГАЗель» помощи
#помощь #коронавирус
11
Липецким медикам передали «ГАЗель» помощи

сегодня, 16:23

Общество
Спикер горсовета высадил «Деревья Победы» под окнами ветерана Великой Отечественной войны
#День Победы
Спикер горсовета высадил «Деревья Победы» под окнами ветерана Великой Отечественной войны

сегодня, 15:24

Общество
«Я делаю все чтобы сберечь регион, а не собственный имидж»
#коронавирус #Игорь Артамонов
1
«Я делаю все чтобы сберечь регион, а не собственный имидж»

сегодня, 13:08

Общество
Светофор на улице Папина не работает
#светофор
1
Светофор на улице Папина не работает

сегодня, 12:42

Общество