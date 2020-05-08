Предотвращена попытка переброса на территорию елецкой колонии мобильных телефонов

Мужчина намеревался перекинуть через ряды "колючки" 6 телефонов

На режимной территории, прилегающей к участку запретной зоны исправительной колонии №4 Ельца задержан гражданин, который пытался осуществить переброс 6 телефонов сотовой связи.



По факту противоправных действий в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ст.19.12 КоАП РФ и направлен в мировой суд города Ельца, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.

