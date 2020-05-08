Происшествия

сегодня, 20:05

Предотвращена попытка переброса на территорию елецкой колонии мобильных телефонов

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#УФСИН #переброс

Мужчина намеревался перекинуть через ряды "колючки" 6 телефонов

На режимной территории, прилегающей к участку запретной зоны исправительной колонии №4 Ельца задержан гражданин, который пытался осуществить переброс 6 телефонов сотовой связи. 

По факту противоправных действий в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ст.19.12 КоАП РФ и направлен в мировой суд города Ельца, сообщили в  пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.
6 407
#УФСИН #переброс

Комментарии (6)

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ИК-4

13 минут назад
ИК-3, дык, ему при задержании отбили не гриву, а "флягу" и иички...
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ИК-3

19 минут назад
А почему не написали, что кидальщику всю гриву отбили.
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ИК-3

19 минут назад
А почему не написали, что кидальщику всю гриву отбили.
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007

40 минут назад
Аглы, чтобы тебе позвонить от службы безопасности банка!
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Аглы

55 минут назад
зачем им мобильники? там их негде пропить, прокурить.
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Злодей

сегодня, 20:14
Вертухаи оставили пацанов без связи. Бессоовестные.
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