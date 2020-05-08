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В Трудовой кодекс внесут регулирующие работу на удаленке поправки
Поправки, регулирующие рабочий день в удаленном режиме, могут быть внесены в Трудовой кодекс. Продолжительность работы не должна превышать 8 часов, как и трудовое время в офисе.
Как пояснил «Известиям» один из авторов поправок, первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев, продолжение 49-й главы ТК было написано в советское время для вяжущих носки бабушек. «Она не охватывает в полной мере новые нюансы этой сферы труда. В частности, одна из проблем — это ненормированность рабочего дня на удаленке», — считает парламентарий.
По его словам, в законе должны появиться определенные ограничения, которые не позволят задействовать работника в его личное время. А если подобное происходит, то это должно оплачиваться как сверхурочные.
мЫ
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