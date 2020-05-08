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В Трудовой кодекс внесут регулирующие работу на удаленке поправки

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#трудовой кодекс #удаленная работа

Поправки, регулирующие рабочий день в удаленном режиме, могут быть внесены в Трудовой кодекс. Продолжительность работы не должна превышать 8 часов, как и трудовое время в офисе. 

Поправки в главу 49.1 ТК РФ готовит фракция «Единой России». Как полагают разработчики, в связи с пандемией коронавируса действующие нормы устарели, а права работников недостаточно защищены В Минтруде также считают, что законодательство об удаленке нуждается в реформировании. 

Как пояснил «Известиям» один из авторов поправок, первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев, продолжение 49-й главы ТК было написано в советское время для вяжущих носки бабушек. «Она не охватывает в полной мере новые нюансы этой сферы труда. В частности, одна из проблем — это ненормированность рабочего дня на удаленке», — считает парламентарий. 

По его словам, в законе должны появиться определенные ограничения, которые не позволят задействовать работника в его личное время. А если подобное происходит, то это должно оплачиваться как сверхурочные. 
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#трудовой кодекс #удаленная работа

Комментарии (2)

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мЫ

21 минуту назад
222 прав!
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222

30 минут назад
У нас много что должно, как князь(работодатель) скажет так и будет,, в этой стран законы не работают, сколько можно это повторять, ну нет у нас законов, нет
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