Общество

сегодня, 16:42

На улицах Липецка обновят порядка 70 тысяч квадратных метров дорожной разметки

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#дорожная раметка
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На улицах Липецка обновят порядка 70 тысяч квадратных метров дорожной разметки
Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в этом сезоне дорожная разметка обновится на 185 улицах. Работы стартовали 1 мая с центра города. Исключением стала лишь  улица Пожарского, которая на сегодняшний день является одним из вариантов объезда магистрали Баумана, закрытой для реконструкции в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По словам специалистов, разделительные,  стоп-линии и другие элементы на улицах Неделина, Зегеля, Советской, Гагарина, площади Победы и Петровском спуске будут выполнены краской. Пешеходные переходы  Плехановского спуска, Театральной площади и улицы Ленина -  термопластиком. Этот материал выдерживает более интенсивные нагрузки, менее восприимчив к погодным условиям и обладает лучшей светоотражающей способностью. 

К началу учебного года планируется освежить рисунок пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений.

Всего в текущем сезоне приведут в порядок около 70 тысяч  м2 дорожной разметки. Очистят и покрасят километры ограждения.

Кроме того, с начала года отремонтировано 326 и установлено 36 дорожных знаков. До конца года их количество планируется увеличить до 1909 и 157 соответственно.
4 292
#дорожная раметка
2

Комментарии (4)

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Инженер

6 минут назад
Хрень а не краска, через пару месяцев сотрется.
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Гребень

56 минут назад
к осени дождём смоет
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Гребень

56 минут назад
к осени дождём смоет
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007

сегодня, 17:06
Ремонт дорог к школам сделайте что разметку поверх ям
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