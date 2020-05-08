На улицах Липецка обновят порядка 70 тысяч квадратных метров дорожной разметки

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в этом сезоне дорожная разметка обновится на 185 улицах. Работы стартовали 1 мая с центра города. Исключением стала лишь улица Пожарского, которая на сегодняшний день является одним из вариантов объезда магистрали Баумана, закрытой для реконструкции в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



По словам специалистов, разделительные, стоп-линии и другие элементы на улицах Неделина, Зегеля, Советской, Гагарина, площади Победы и Петровском спуске будут выполнены краской. Пешеходные переходы Плехановского спуска, Театральной площади и улицы Ленина - термопластиком. Этот материал выдерживает более интенсивные нагрузки, менее восприимчив к погодным условиям и обладает лучшей светоотражающей способностью.



К началу учебного года планируется освежить рисунок пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений.



Всего в текущем сезоне приведут в порядок около 70 тысяч м2 дорожной разметки. Очистят и покрасят километры ограждения.



Кроме того, с начала года отремонтировано 326 и установлено 36 дорожных знаков. До конца года их количество планируется увеличить до 1909 и 157 соответственно.

