Ельчанина задержали с «солью»

Наркотик он прятал в пачке сигарет.

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В дежурную часть Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте с перегона станций Елец и Извалы по подозрению в причастности к незаконном обороту наркотических средств доставили 32-летнего жителя Липецкой области.Во время досмотра у мужчины нашли пачку сигарет, в которой находился полимерный пакетик с порошкообразным веществом бирюзового цвета. Со слов доставленного, вещество является «солью», которую он приобрёл для личного употребления через «закладку».Эксперты установили, что содержимое пакетика является наркотическим средством - производным N-метилэфедрона массой 0,5 грамма.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотического средства). Избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД России на транспорте.