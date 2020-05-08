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Ельчанина задержали с «солью»

7 606
#наркотики
Ельчанина задержали с «солью»

Наркотик он прятал в пачке сигарет.

В дежурную часть Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте с перегона станций Елец и Извалы по подозрению в причастности к незаконном обороту наркотических средств доставили 32-летнего жителя Липецкой области.  

Во время досмотра у мужчины нашли пачку сигарет, в которой находился полимерный пакетик с порошкообразным веществом бирюзового цвета. Со слов доставленного, вещество является «солью», которую он приобрёл для личного употребления через «закладку». 

Эксперты установили, что содержимое пакетика является наркотическим средством - производным N-метилэфедрона массой 0,5 грамма. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотического средства). Избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД России на транспорте.

Фото: gorod-novoross.ru

7 606
#наркотики

Комментарии (7)

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Каждый тормоз журналист

15 минут назад
Обязательство о явке не мера пресечения!
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Ого

37 минут назад
Соль теперь тоже под запретом.
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Мера пресечения

48 минут назад
В виде обязательства о явке. Значит, наркоту не конфисковали...
ответить

досиавленного

50 минут назад
ага.
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Согласно справкЕ

52 минуты назад
А не "справкИ". Двоечники...
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777

52 минуты назад
Повар
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как же много опечаток и ошибок

54 минуты назад
на город48... постоянно. Журналисты, научитесь пользоваться вордом.
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