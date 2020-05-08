Спикер горсовета высадил «Деревья Победы» под окнами ветерана Великой Отечественной войны

Липа, туя, береза и сирень появились в одном из дворов на округе спикера горсовета Александра Афанасьева.



В рамках Всероссийской акции «Дерево Победы» аллею председатель парламента вместе с волонтерами высадили под окнами дома, в котором живет ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Валентина Кузьминична Двуреченская.- Мы не просто благоустраиваем территорию детской площадки, где всегда много детей. Но и вкладываем большой смысл в это. Деревья считаются символом продолжения жизни. «Деревья Победы» - это благодарность от потомков нашим дедам и прадедам за мирное небо над головой. Наша задача сохранить память о людях, которые ценой своей жизни и тяжелым трудом завоевали Победу, - поделился Александр Афанасьев.Сегодня же Александр Афанасьев поздравил Валентину Двуреченскую с наступающим Днем Победы, и передал ей юбилейную медаль. Она с семи лет трудилась в тылу. Вместе с другими детьми собирала кок-сагыз – это одна из разновидностей одуванчиков - для производства резины для нужд фронта. После всю жизнь работала в колхозе, за это ей присвоили звание «Ветеран труда».Для Валентины Двуреченской Александр Афанасьев во дворе дома организовал концерт. Ребята из молодежного движения «Волонтерская рота Боевого Братства» подарили ветерану и жителям песни и стихи о войне и Победе.- Такого внимания я даже не ожидала. Хочу всем сказать огромное спасибо! Цените жизнь, цените мир, - сказала Валентина Двуреченская.