Общество

сегодня, 15:24

Спикер горсовета высадил «Деревья Победы» под окнами ветерана Великой Отечественной войны

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#День Победы
Спикер горсовета высадил «Деревья Победы» под окнами ветерана Великой Отечественной войны

Липа, туя, береза и сирень появились в одном из дворов на округе спикера горсовета Александра Афанасьева.

В рамках Всероссийской акции «Дерево Победы» аллею председатель парламента вместе с волонтерами высадили под окнами дома, в котором живет ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Валентина Кузьминична Двуреченская. 






-  Мы не просто благоустраиваем территорию детской площадки, где всегда много детей. Но и вкладываем большой смысл в это. Деревья считаются символом продолжения жизни. «Деревья Победы» - это благодарность от потомков нашим дедам и прадедам за мирное небо над головой. Наша задача сохранить память о людях, которые ценой своей жизни и тяжелым трудом завоевали Победу,  - поделился Александр Афанасьев.  

Сегодня же Александр Афанасьев поздравил Валентину Двуреченскую с наступающим Днем Победы, и передал ей юбилейную медаль. Она с семи лет трудилась в тылу. Вместе с другими детьми собирала кок-сагыз – это одна из разновидностей одуванчиков  -  для производства резины для нужд фронта. После всю жизнь работала в колхозе, за это ей присвоили звание «Ветеран труда». 



Для Валентины Двуреченской Александр Афанасьев во дворе дома организовал концерт. Ребята из молодежного движения «Волонтерская рота Боевого Братства»  подарили ветерану и жителям песни и стихи о войне и Победе.  

- Такого внимания я даже не ожидала. Хочу всем  сказать огромное спасибо!  Цените жизнь, цените мир, - сказала Валентина Двуреченская.

  




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#День Победы

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