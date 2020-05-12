«Новый «Подовый» от АО «ЛИМАК». Союз традиций и инноваций.»

Хлеб был во главе стола русского человека с незапамятных времен. Например, хлеб подовый. Издавна этот хлеб выпекался в русской дровяной печи на полу (на «поду»), выстеленном дубовыми листьями или пряными травами для придания выпечке особого аромата. В наши дни подовый, пожалуй, остается одним из самых популярных видов хлеба. Правда, сегодня большинство предпочитает не печь хлеб самостоятельно, а покупать в магазине. Насколько же изменились технологии производства хлеба, и есть ли у нас возможность попробовать вкус, максимально приближенный к тому самому вкусу деревенского хлеба?

В современных условиях подовый хлеб также выпекается в специальных печах. Но только уже электрических. В остальном же процесс производства практически не претерпел изменений.

Например, крупнейший в регионе производитель хлебобулочных изделий компания «ЛИМАК» уже много десятков лет сохраняет в своем производстве классические технологии, позволяющие получить «правильный» хлеб, который сохраняет свои свойства в процессе хранения. Тесто подового хлеба готовится на натуральной ржаной закваске. Технология длительная, т.к. все процессы созревания заквасок и приготовления теста длятся столько, сколько нужно. Производитель не применяет никаких добавок, призванных ускорить их. Закваску выводят в лаборатории АО «ЛИМАК» из чистых культур дрожжей и молочно-кислых бактерий. Готовят для нее питательные среды, поддерживают нужную температуру. Технологи АО «ЛИМАК» следят за соблюдением режимов разведения заквасок, поскольку они являются основой технологического процесса. Когда закваска готова, на ней замешивают тесто, которое бродит в течение полутора часов, становится пористым и накапливает вкусоароматические вещества. Мягкость и воздушность теста также важны, как и вкусовые качества. Поэтому тестовые заготовки отправляются на час в теплую и влажную среду специального расстоечного шкафа, где их размер увеличивается вдвое, а внутри развивается пористость, формируется объем изделия. Далее заготовка выкладывается на под печи, из которой уже через 35 минут выходит готовый пышный ярко-коричневый хлеб.

Однако даже в таком традиционном процессе есть возможности для применения прогрессивных технологий и инноваций, поэтому АО «ЛИМАК» постоянно инвестирует в новое оборудование. Недавно компанией был закуплен новый бесстрессовый тестоделитель, обеспечивающий более бережную разделку теста, что позволило при сохранении классической рецептуры сделать подовый хлеб еще пышнее, воздушнее и мягче! То есть максимально приближенным к тому самому бабушкиному деревенскому хлебу из дровяной печи! И что немаловажно – эта мягкость сохраняется в течение всего срока годности!

«Новый подовый» уже продается в большинстве магазинов нашего города и области. Поэтому попробовать его можно прямо сегодня!



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