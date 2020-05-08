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сегодня, 15:13

ЛГЭК поздравил ветеранов с 75-летием Победы

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ЛГЭК поздравил ветеранов с 75-летием Победы

Традиционно в преддверии Дня Победы сотрудники АО «ЛГЭК» поздравили бывших работников компании - участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Сотрудники компании побывали в гостях у каждого ветерана, вручили цветы, продуктовые наборы и поблагодарили за все, что они сделали для страны.

В хорошем настроении встретила гостей труженик тыла Вера Васнева. Когда началась война,Вере едва исполнилось 14 лет. «Все военные годы работала в колхозе на полях на посевных и зерноуборочных работах. Трудилась наравне со взрослыми. Тяжело было»,- рассказала Вера Яковлевна.

«Память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны не должна померкнуть с течением времени. Наша обязанность - бережно хранить ее и нести через годы для будущих поколений.Каждый из наших ветеранов - герой и пример безграничной любви к своей стране для нас, для молодежи», - подчеркнул генеральный директор АО «ЛГЭК» Константин Драчук.

PR

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