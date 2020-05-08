Происшествия

8 минут назад

Несколько детей получили травмы на улицах Липецка в период режима самоизоляции

113
#несчастный случай
Несколько детей получили травмы на улицах Липецка в период режима самоизоляции

Дети падали с самокатов и велосипедов.

Два сообщения о травмировании детей на улице зафиксировали в четверг 7 мая операторы системы «112» в Липецке. 
В городское управление по делам ГО и ЧС поступила информация с улицы Свиридова об упавшей с самоката трёхлетней девочке. Также на скейт-площадке в парке Победы разбился катавшийся на велосипеде 15-летний подросток. В обоих случаях бригады скорой помощи доставили  детей в больницу. 

Двумя днями раньше аналогичный вызов был принят с улицы Крупской, где причиной травмы 10-летнего мальчика также стало падение с велосипеда.  

- Немаловажен тот факт, что все несчастные случаи с детьми произошли в период действия введённого на территории региона режима самоизоляции, - отмечают в городском управлении ГО и ЧС. - На фоне пандемии коронавируса парки города закрыты для посетителей, а выход на улицу жёстко регламентирован и осуществляется по цифровым пропускам. 
  
113
#несчастный случай

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