Происшествия

55 минут назад

Уголовник обманом забрал у ребенка телефоны, наушники и удочку

4 621
#удочка #мошенничество
Уголовник обманом забрал у ребенка телефоны, наушники и удочку

Сотрудники ОП № 8 УМВД России по Липецку раскрыли необычное хищение.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 7 мая в полицию обратилась 44-летняя горожанка с заявлением о хищении взрослым мужчиной на улице Гагарина у ее ребенка двух сотовых телефонов, двух пар наушников и удочки. 

- Взамен он обещал отдать ребенку дорогой смартфон, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Но, получив в руки имущество, сначала оттягивал время, а потом и вовсе ушел.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали неработающего, ранее судимого 34-летнего липчанина. Подозреваемый в содеянном раскаялся. Похищенное изъято.
4 621
#удочка #мошенничество

Комментарии (4)

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ттт

36 минут назад
удочек почему не две было?
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Грузчик

36 минут назад
2 телефона, 2 наушники, куртки замшевые - 2, собака с милицией обещали прийти...
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Алексей П.

42 минуты назад
А за детишек надо на месте....
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Отпетушитель

50 минут назад
Отпетушить срочно!
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