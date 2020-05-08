Уголовник обманом забрал у ребенка телефоны, наушники и удочку

Сотрудники ОП № 8 УМВД России по Липецку раскрыли необычное хищение.



Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 7 мая в полицию обратилась 44-летняя горожанка с заявлением о хищении взрослым мужчиной на улице Гагарина у ее ребенка двух сотовых телефонов, двух пар наушников и удочки.



- Взамен он обещал отдать ребенку дорогой смартфон, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Но, получив в руки имущество, сначала оттягивал время, а потом и вовсе ушел.



Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали неработающего, ранее судимого 34-летнего липчанина. Подозреваемый в содеянном раскаялся. Похищенное изъято.

