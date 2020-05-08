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НЛМК поможет в организации в Липецке праздничных мероприятий ко Дню Победы

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#День Победы
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НЛМК поможет в организации в Липецке праздничных мероприятий ко Дню Победы

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская производственная площадка Группы НЛМК, профинансирует все основные мероприятия в рамках празднования в Липецке 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В этом году городской праздник из-за ограничений в связи с пандемией пройдет без массовых мероприятий. Накануне всем ветеранам вручили знамена Победы, которые их родственники смогут вывесить на балконах или окнах 9 мая. Ветеранов поздравят артисты и волонтеры, которые планируют приехать к домам участников войны и прямо под окнами героев исполнить военные песни, прочитать стихи и поздравления, сыграть сценки из фронтовой жизни и отрывки из театральных постановок.

В 9.00 в Липецке стартует онлайн "Бессмертный полк", его трансляцию организуют на телеканале "Липецкое время". В течение дня песни военных лет можно будет услышать в разных районах города при помощи систем оповещения и автомобилей, оснащенных громкоговорителями. В 19.00 липчане присоединятся к всероссийской минуте молчания. 

В этом году вместо большого праздничного салюта будут организованы 75 маленьких фейерверков во дворах всех районов Липецка. Ожидается, что в 22.00 их в соответствии с требованиями безопасности запустят предварительно прошедшие обучение волонтеры. 

В предпраздничные дни представители ветеранской организации НЛМК поздравили на дому бывших работников комбината - заслуженных ветеранов войны и вручили им юбилейные медали. 


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#День Победы
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