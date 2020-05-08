сегодня, 13:43
НЛМК поможет в организации в Липецке праздничных мероприятий ко Дню Победы
Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская производственная площадка Группы НЛМК, профинансирует все основные мероприятия в рамках празднования в Липецке 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
В 9.00 в Липецке стартует онлайн "Бессмертный полк", его трансляцию организуют на телеканале "Липецкое время". В течение дня песни военных лет можно будет услышать в разных районах города при помощи систем оповещения и автомобилей, оснащенных громкоговорителями. В 19.00 липчане присоединятся к всероссийской минуте молчания.
В этом году вместо большого праздничного салюта будут организованы 75 маленьких фейерверков во дворах всех районов Липецка. Ожидается, что в 22.00 их в соответствии с требованиями безопасности запустят предварительно прошедшие обучение волонтеры.
В предпраздничные дни представители ветеранской организации НЛМК поздравили на дому бывших работников комбината - заслуженных ветеранов войны и вручили им юбилейные медали.