Светофор на улице Папина не работает

Возможной причиной отключения светофора на объезде проспекта Победы могло стать повреждение кабеля.

Сегодня в Липецке на перекрестке улиц Водопьянова и Папина перестал работать светофорный объект.



По словам водителей, дорожная обстановка на перекрестке сложная. Движение здесь и в обычные дни напряженное - улица Папина является дублером перекрытого участка проспекта Победы.



- Светофор не работает из-за отключения электроэнергии, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК. - Возможной причиной отключения могло стать повреждение кабеля в ходе земляных работ на проспекте Победы. Аварийная бригада уже занята устранением проблемы.

