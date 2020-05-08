Общество
54 минуты назад
Светофор на улице Папина не работает
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Возможной причиной отключения светофора на объезде проспекта Победы могло стать повреждение кабеля.
Сегодня в Липецке на перекрестке улиц Водопьянова и Папина перестал работать светофорный объект.
По словам водителей, дорожная обстановка на перекрестке сложная. Движение здесь и в обычные дни напряженное - улица Папина является дублером перекрытого участка проспекта Победы.
- Светофор не работает из-за отключения электроэнергии, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК. - Возможной причиной отключения могло стать повреждение кабеля в ходе земляных работ на проспекте Победы. Аварийная бригада уже занята устранением проблемы.
По словам водителей, дорожная обстановка на перекрестке сложная. Движение здесь и в обычные дни напряженное - улица Папина является дублером перекрытого участка проспекта Победы.
- Светофор не работает из-за отключения электроэнергии, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК. - Возможной причиной отключения могло стать повреждение кабеля в ходе земляных работ на проспекте Победы. Аварийная бригада уже занята устранением проблемы.
500