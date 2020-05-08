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Протоиерей Смирнов госпитализирован с подозрением на COVID-19

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#коронавирус
Протоиерей Смирнов госпитализирован с подозрением на COVID-19

Ранее священник высказывался о том, что коронавирус несет пользу.

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу"в пятницу в окружении священника. По словам собеседника агентства, протоиерей недавно перенес операцию. Кроме того, ему 69 лет, так что он относится к группе риска по коронавирусу. Состояние священника врачи оценивают как стабильное.

3 мая Смирнов участвовал в литургии, после которой сказал, что в эпидемии есть польза, и она позволила проявить в людях их лучшие качества, напоминает «Лента». По его оценке, с тех пор, как началась пандемия, "эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души".

За последнее время с инфекцией были госпитализированы несколько известных московских священнослужителей .После заражения новым вирусом умерли уставщик московского Данилова ставропигиального мужского монастыря иеродиакон Димитрий (Николаев), бывший митрополит Астраханской области Камызякской епархии Иона (Юрий Карпухин), основатель и духовник Введенского женского монастыря архимандрит Амвросий (Юрасов), главный врач московского подворья Троице-Сергиевой лавры игумен Тихон, два протоиерея в Покровском Хотьковом женском монастыре Владимир Верига и Евгений Корчуков, епископ Железногорский и Льговский Вениамин, настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин.
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#коронавирус

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