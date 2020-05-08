В праздничные дни автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в течение всех праздничных дней дорожные полицейские будут в усиленном режиме выявлять водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Липецкая Госавтоинспекция напоминает, что езда в нетрезвом виде – одно из грубейших нарушений правил дорожного движения. Последствия аварий по вине пьяных водителй, как правило, бывают наиболее тяжелыми как для самих виновников, так и для других участников дорожного движения.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.