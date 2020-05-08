сегодня, 11:05
В праздничные дни автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей
Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей.
Липецкая Госавтоинспекция напоминает, что езда в нетрезвом виде – одно из грубейших нарушений правил дорожного движения. Последствия аварий по вине пьяных водителй, как правило, бывают наиболее тяжелыми как для самих виновников, так и для других участников дорожного движения.
За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.
В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
Гость 48
Мерри Пейсон
Денис