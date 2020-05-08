В России

сегодня, 10:56

Рубль продолжает рост на фоне увеличения цен на нефть

1 163
#обвал рубля #нефть #валюта
Рубль продолжает рост на фоне увеличения цен на нефть

Российская валюта второй день подряд укрепляется по отношению к доллару и евро.

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Курс американского доллара снизился на 0,11 рубля и торгуется по 74,00 рубля. Курс евро упал на 0,08 рубля – до 80,19 рубля, сообщает портал «Экономика сегодня».

Цены на нефть выросли в пятницу. Планы ряда стран, включая Австралию, по смягчению ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, усиливают надежды рынка на повышение спроса на топливо, отмечают «Вести».

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам регулятора составляет 76,7918 рубля. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 мск выросла на 2,4% и составила $30,17 за баррель.
1 163
#обвал рубля #нефть #валюта

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Рубль

41 минуту назад
Мда, укрепляется так укрепляется, по "3 копейки". Хоть не позорились бы такими заголовками!
ответить

Еще в рубрике

Инфекционисты: пик эпидемии в России может быть скрытым
#коронавирус #прогноз #эпидемия
Инфекционисты: пик эпидемии в России может быть скрытым

сегодня, 10:13

В России
Метеорологи прогнозируют засуху в Липецкой области
#прогноз #осадки #засуха
6
Метеорологи прогнозируют засуху в Липецкой области

сегодня, 10:05

Общество
Режим самоизоляции в Московской области продлили до лета
#самоизоляция
Режим самоизоляции в Московской области продлили до лета

сегодня, 09:51

В России
Россияне назвали самые лучшие фильмы о войне
#кино
1
Россияне назвали самые лучшие фильмы о войне

вчера, 13:13

В России
КХЛ не будет определять обладателя Кубка Гагарина в 2020 году
#хоккей #Кубок Гагарина
КХЛ не будет определять обладателя Кубка Гагарина в 2020 году

вчера, 13:04

В России
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
#взятка #коррупция #крышевание
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

вчера, 12:57

В России