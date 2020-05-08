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сегодня, 10:56
Рубль продолжает рост на фоне увеличения цен на нефть
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Российская валюта второй день подряд укрепляется по отношению к доллару и евро.
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Курс американского доллара снизился на 0,11 рубля и торгуется по 74,00 рубля. Курс евро упал на 0,08 рубля – до 80,19 рубля, сообщает портал «Экономика сегодня».
Цены на нефть выросли в пятницу. Планы ряда стран, включая Австралию, по смягчению ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, усиливают надежды рынка на повышение спроса на топливо, отмечают «Вести».
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам регулятора составляет 76,7918 рубля. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 мск выросла на 2,4% и составила $30,17 за баррель.
Цены на нефть выросли в пятницу. Планы ряда стран, включая Австралию, по смягчению ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, усиливают надежды рынка на повышение спроса на топливо, отмечают «Вести».
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам регулятора составляет 76,7918 рубля. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 мск выросла на 2,4% и составила $30,17 за баррель.
1 163
Рубль