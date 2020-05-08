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Из-за Саакашвили Грузия отозвала посла из Киева

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#Грузия #Украина #Саакашвили
Из-за Саакашвили Грузия отозвала посла из Киева

Грузия отозвала посла из Киева для консультаций после назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины, заявил глава МИД Давид Залкалиани.

Указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Саакашвили был опубликован накануне вечером.

- Назначение стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы, из-за чего было принято решение об отзыве в Тбилиси для консультаций чрезвычайного и полномоченного посла Грузии на Украине господина Теймураза Шарашенидзе, - сказал Залкалиани.

Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной, несмотря на назначение Саакашвили, заявил Залкалиани, пишет ТАСС.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после инаугурации президента Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбудили несколько уголовных дел и по некоторым заочно приговорили к тюремным срокам, напоминает РИА Новости. Весной 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже в ноябре 2016 года уволил, так как тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели. В сентябре 2017-го Саакашвили незаконно проник на Украину из Польши, но в феврале 2018 года его задержали и депортировали обратно. Зеленский в первый же месяц своего президентства вернул грузинскому политику гражданство Украины, уточняют «Известия».
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#Грузия #Украина #Саакашвили

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