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Павел Дуров разочаровался в жизни в США

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#эмиграция #Дуров #Дудь
Павел Дуров разочаровался в жизни в США

Создатель социальной сети «ВКонтакте» назвал Штаты не лучшим местом для эмиграции.

Создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции, перечислив ряд недостатков этой страны. По его словам, его вдохновил на этот пост фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине. Дуров назвал семь причин отказаться от переезда в Кремниевую долину, уточняет «Лента».

В числе минусов жизни в США Дуров назвал высокие налоги, посредственное образование, недоступность здравоохранения. Также он обратил внимание на то, что Соединенные Штаты — полицейское государство. Как признался Дуров, он и сам рассматривал возможность переехать в Кремниевую долину, однако в итоге решил отказаться от этой идеи. Недостатками непосредственно Кремниевой долины создатель Telegram посчитал ограниченную культурную жизнь и высокую стоимость разработки. Помимо этого, предприниматель счел, что у американского рынка в нынешнем веке слабые перспективы. Он подчеркнул, что в последнее время крупные истории успеха в социальных медиа возникают именно за пределами Кремниевой долины.

- США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса, — резюмировал Павел Дуров, посоветовав в случае эмиграции присмотреться к другим вариантам. - Америка все еще способна приманить часть уже состоявшихся предпринимателей и разработчиков со всего мира дешевыми деньгами инвесторов, но переезд в США сегодня - сродни покупке актива на пике стоимости.
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#эмиграция #Дуров #Дудь

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