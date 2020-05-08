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сегодня, 10:33
Италия объявила о создании эффективной вакцины от COVID-19
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Препарат уже протестировали на лабораторных мышах, вскоре начнутся его испытания на людях.
Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая способна убить коронавирус, и намерены в ближайшее время испытать ее на людях. Об этом пишут «Известия» со ссылкой британский таблоид DailyMail.
Ученые уже протестировали вакцину на мышах, которым сначала сделали укол, а потом взяли анализ на антитела. Выяснилось, что эти антитела способны уничтожать вирус в человеческих клетках в лабораторных условиях. Они успешно предотвращали связывание вируса SARS-CoV-2 с клетками человека и последующее инфицирование. Предварительные результаты говорят о том, что антитела способны остановить заражение коронавирусом. Разработчики вакцины готовы приступить к тестированию вакцины на людях осенью.
Разработку вакцины вела компания Takis Biotech. В начале марта она объявила о начале разработки, а затем получила разрешение от Министерства здравоохранения Италии на доклинические исследования, напоминает «Газета.ру». Компания занималась разработкой вместе с американскими коллегами, рассказал он, но для дальнейшей работы необходима поддержка итальянского правительства и сотрудничество с международными организациями.
О прорыве в разработке вакцины сообщили и израильские ученые — им удалось найти антитела, которые активно борются с коронавирусной инфекцией в организме человека и могут быть применены для создания вакцины. В настоящее время идет работа над регистрацией патента, после чего начнется коммерческое производство вакцины.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По состоянию на 6 мая в России выявили 165 929 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в стране зафиксировано 1537 летальных исходов, из больниц выписаны 21 327 пациентов.
Ученые уже протестировали вакцину на мышах, которым сначала сделали укол, а потом взяли анализ на антитела. Выяснилось, что эти антитела способны уничтожать вирус в человеческих клетках в лабораторных условиях. Они успешно предотвращали связывание вируса SARS-CoV-2 с клетками человека и последующее инфицирование. Предварительные результаты говорят о том, что антитела способны остановить заражение коронавирусом. Разработчики вакцины готовы приступить к тестированию вакцины на людях осенью.
Разработку вакцины вела компания Takis Biotech. В начале марта она объявила о начале разработки, а затем получила разрешение от Министерства здравоохранения Италии на доклинические исследования, напоминает «Газета.ру». Компания занималась разработкой вместе с американскими коллегами, рассказал он, но для дальнейшей работы необходима поддержка итальянского правительства и сотрудничество с международными организациями.
О прорыве в разработке вакцины сообщили и израильские ученые — им удалось найти антитела, которые активно борются с коронавирусной инфекцией в организме человека и могут быть применены для создания вакцины. В настоящее время идет работа над регистрацией патента, после чего начнется коммерческое производство вакцины.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По состоянию на 6 мая в России выявили 165 929 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в стране зафиксировано 1537 летальных исходов, из больниц выписаны 21 327 пациентов.
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