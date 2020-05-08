Общество

16 минут назад

Евгения Уваркина пообещала обеспечить масками пожилых садоводов

3 396
#коронавирус #маски
Евгения Уваркина пообещала обеспечить масками пожилых садоводов

Завтра в регионе вводят обязательный масочный режим для выхода на улицу.

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9 мая в регионе вводят обязательный масочный режим для выхода на улицу. О необходимости такой профилактической меры 5 мая заявил губернатор Игорь Артамонов.

- Нужно прислушаться к рекомендации Роспотребнадзора. Нужно усилить роль полиции в контроле за ситуацией. Я бы вообще за нахождение на улицах всех штрафовал! - сказал губернатор на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Сегодня, инспектируя садоводческие маршруты, глава Липецка поблагодарила липчан за ношение масок на улицах, а также пообещала, что с завтрашнего дня волонтеры будут раздавать защитные маски пожилым людям. Евгения Уваркина предупредила горожан, что на такие подарки не стоит рассчитывать всем подряд: бесплатные маски будут положены только пенсионерам-садоводам.
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#коронавирус #маски

Комментарии (3)

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Я бы вообще всех штрафовал!

1 минуту назад
Пучок петрушки - вот это подарок!
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doc

3 минуты назад
Спастись от КОРОНАВИРУСА можно! Вы вкурсе что маска не спасает от COVID-19 а от респиратор серии FFP2 и выше почти на 100% обезопасит вас от заражения. В аптеках их уже не найти, но я нашел где можно купить и по суперской цене, обезопасте себя и своих близких ---- http://zacita.2sms.ru
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Опс

4 минуты назад
Как я ее люблю она такая телка она мне так нравится я хочу ее всегда у нее губы как у Зверева классная
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