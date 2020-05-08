Общество
16 минут назад
Евгения Уваркина пообещала обеспечить масками пожилых садоводов
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Завтра в регионе вводят обязательный масочный режим для выхода на улицу.
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9 мая в регионе вводят обязательный масочный режим для выхода на улицу. О необходимости такой профилактической меры 5 мая заявил губернатор Игорь Артамонов.
- Нужно прислушаться к рекомендации Роспотребнадзора. Нужно усилить роль полиции в контроле за ситуацией. Я бы вообще за нахождение на улицах всех штрафовал! - сказал губернатор на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Сегодня, инспектируя садоводческие маршруты, глава Липецка поблагодарила липчан за ношение масок на улицах, а также пообещала, что с завтрашнего дня волонтеры будут раздавать защитные маски пожилым людям. Евгения Уваркина предупредила горожан, что на такие подарки не стоит рассчитывать всем подряд: бесплатные маски будут положены только пенсионерам-садоводам.
- Нужно прислушаться к рекомендации Роспотребнадзора. Нужно усилить роль полиции в контроле за ситуацией. Я бы вообще за нахождение на улицах всех штрафовал! - сказал губернатор на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Сегодня, инспектируя садоводческие маршруты, глава Липецка поблагодарила липчан за ношение масок на улицах, а также пообещала, что с завтрашнего дня волонтеры будут раздавать защитные маски пожилым людям. Евгения Уваркина предупредила горожан, что на такие подарки не стоит рассчитывать всем подряд: бесплатные маски будут положены только пенсионерам-садоводам.
3 396
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сегодня, 08:21Общество
Я бы вообще всех штрафовал!
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