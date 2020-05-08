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18 минут назад

Коронавирусная инфекция выявлена еще у 49 человек

1 485
#кронавирус
Коронавирусная инфекция выявлена еще у 49 человек

За минувшие сутки ещё у 49 человек в регионе диагностирован коронавирус.

Как сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекцию, заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение. 
 
Всего с момента начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 752 случая новой коронавирусной инфекции.
1 485
#кронавирус

Комментарии (1)

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doc

1 минуту назад
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