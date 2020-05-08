Коронавирусная инфекция выявлена еще у 49 человек

За минувшие сутки ещё у 49 человек в регионе диагностирован коронавирус.



Как сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекцию, заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение.



Всего с момента начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 752 случая новой коронавирусной инфекции.

