В России
23 минуты назад
Инфекционисты: пик эпидемии в России может быть скрытым
Озвучен вероятный сценарий распространения коронавирусной инфекции.
В России может не быть выраженного пика эпидемии коронавируса, заявил РБК врач-инфекционист Валерий Безносенко. Специалист отметил, что количество выявленных больных растет также в основном за счет бессимптомных и легких форм.
- Вполне возможен сценарий без взрывного пика. За последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых, что подтверждается тем, что количество госпитализированных не растет. И сейчас даже если посмотреть на статистику основных больниц, то у них количество находящихся на стационарном лечении меньше, чем было две-три недели назад, — заявил он.
По словам ведущего научного сотрудника Института клинической экспериментальной медицины, профессора вирусологии Александра Чепурнова ключевым является момент, когда число выздоровевших начнет превышать число заболевших. Он выразил надежду на то, что такая ситуация будет уже в конце мая — начале июня.
Накануне в Минздраве сообщили, что пика по заболеваемости коронавирусом можно ожидать в ближайшие одну-две недели, уточняют «Известия». Отмечалось, что сначала он наступит в Москве, потом — в регионах. После пика заболеваемости наступит плато, когда ситуация стабилизируется, а затем начнется постепенное снижение.
По последним данным, в России зарегистрировали около 177 тысяч случаев заболевания COVID-19, более 1600 человек скончались, порядка 23 тысяч излечились, напоминает РИА Новости.
- Вполне возможен сценарий без взрывного пика. За последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых, что подтверждается тем, что количество госпитализированных не растет. И сейчас даже если посмотреть на статистику основных больниц, то у них количество находящихся на стационарном лечении меньше, чем было две-три недели назад, — заявил он.
По словам ведущего научного сотрудника Института клинической экспериментальной медицины, профессора вирусологии Александра Чепурнова ключевым является момент, когда число выздоровевших начнет превышать число заболевших. Он выразил надежду на то, что такая ситуация будет уже в конце мая — начале июня.
Накануне в Минздраве сообщили, что пика по заболеваемости коронавирусом можно ожидать в ближайшие одну-две недели, уточняют «Известия». Отмечалось, что сначала он наступит в Москве, потом — в регионах. После пика заболеваемости наступит плато, когда ситуация стабилизируется, а затем начнется постепенное снижение.
По последним данным, в России зарегистрировали около 177 тысяч случаев заболевания COVID-19, более 1600 человек скончались, порядка 23 тысяч излечились, напоминает РИА Новости.