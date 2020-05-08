Происшествия
29 минут назад
Выстреливший в лицо липчанке из ракетницы мужчина не пришел на суд
До подсудимого не смогли дозвониться.
Вчера в Липецке должен был начаться уголовный процесс по обвинению Сергея Скоморохова по статье 112 УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»): в сентябре прошлого года мужчина выстрелил в лицо жительнице поселка ЛТЗ «Сигналом охотника». Как рассказала GOROD48 потерпевшая, подсудимый не пришел в суд. Выяснить, почему, у работников суда не получилось - абонент был не в сети. Процесс перенесли на 26 мая.
… Эту историю вытащил на свет депутат областного Совета Андрей Трофименков, к которому раненая женщина обратилась за помощью. Получившая глубокую рану подбородка, ожоги лица и рук Анна Воробьева отказалась от госпитализации из-за трех своих детей, у которых нет отца. Из ее жалобы следовало, что полиция подошла к расследованию ее дела спустя рукава, не задержав стрелка, который после того, как разрядил ей в лицо ракетницу, просто ушел допивать спиртное в соседний двор.
После вмешательства депутата и статьи на GOROD48 правоохранительные органы зашевелились и задержали подозреваемого. Оказалось, что мужчина выстрелил в лицо потерпевшей из-за неприязненных отношений, сложившихся между двумя соседками по общежитию. Анна Воробьева не раз делала замечания жильцам соседних комнат в ее секции по поводу их поведения. И была «заказана» одной своей знакомой.
- Когда я вечером вышла во двор выбросить мусор, она сказала сидевшему с ней на лавочке мужчине, что вот она, эта самая мразь! Мужчина что-то сделал и мое лицо вдруг загорелось. Из подбородка буквально посыпались искры как от фейерверка. Я стала гасить их руками, - говорит многодетная мать.
- Мне говорят, что до приезда «скорой» я трижды теряла сознание. В итоге мне кажется, что я полностью ослепла. В БСМП мне оказали первую помощь, обработали раны, предложили госпитализацию. Медики сказали, что я чудом осталась жива. В областном ожоговом Центре на Соколе меня еще раз попросили госпитализироваться, но я опять отказалась - на кого я могла оставить детей? Рану на подбородке мне не зашили, сказали, что вокруг нее много обгоревшей кожи и мышц. Велели наблюдаться у врача по месту жительства.
По словам Анны Воробьевой, выстреливший ей в лицо сигнальной ракетой подсудимый перед ней даже не извинился, не говоря уже о материальном заглаживании своей вины.
… Эту историю вытащил на свет депутат областного Совета Андрей Трофименков, к которому раненая женщина обратилась за помощью. Получившая глубокую рану подбородка, ожоги лица и рук Анна Воробьева отказалась от госпитализации из-за трех своих детей, у которых нет отца. Из ее жалобы следовало, что полиция подошла к расследованию ее дела спустя рукава, не задержав стрелка, который после того, как разрядил ей в лицо ракетницу, просто ушел допивать спиртное в соседний двор.
После вмешательства депутата и статьи на GOROD48 правоохранительные органы зашевелились и задержали подозреваемого. Оказалось, что мужчина выстрелил в лицо потерпевшей из-за неприязненных отношений, сложившихся между двумя соседками по общежитию. Анна Воробьева не раз делала замечания жильцам соседних комнат в ее секции по поводу их поведения. И была «заказана» одной своей знакомой.
- Когда я вечером вышла во двор выбросить мусор, она сказала сидевшему с ней на лавочке мужчине, что вот она, эта самая мразь! Мужчина что-то сделал и мое лицо вдруг загорелось. Из подбородка буквально посыпались искры как от фейерверка. Я стала гасить их руками, - говорит многодетная мать.
- Мне говорят, что до приезда «скорой» я трижды теряла сознание. В итоге мне кажется, что я полностью ослепла. В БСМП мне оказали первую помощь, обработали раны, предложили госпитализацию. Медики сказали, что я чудом осталась жива. В областном ожоговом Центре на Соколе меня еще раз попросили госпитализироваться, но я опять отказалась - на кого я могла оставить детей? Рану на подбородке мне не зашили, сказали, что вокруг нее много обгоревшей кожи и мышц. Велели наблюдаться у врача по месту жительства.
По словам Анны Воробьевой, выстреливший ей в лицо сигнальной ракетой подсудимый перед ней даже не извинился, не говоря уже о материальном заглаживании своей вины.
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ять
Мужик
Личи
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Он просто
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