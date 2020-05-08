Происшествия

29 минут назад

Выстреливший в лицо липчанке из ракетницы мужчина не пришел на суд

8 908
#ЧП
Выстреливший в лицо липчанке из ракетницы мужчина не пришел на суд

До подсудимого не смогли дозвониться.

Вчера в Липецке должен был начаться уголовный процесс по обвинению Сергея Скоморохова по статье 112 УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»): в сентябре прошлого года мужчина выстрелил в лицо жительнице поселка ЛТЗ «Сигналом охотника». Как рассказала GOROD48 потерпевшая, подсудимый не пришел в суд. Выяснить, почему, у работников суда не получилось - абонент был не в сети. Процесс перенесли на 26 мая.

… Эту историю вытащил на свет депутат областного Совета Андрей Трофименков, к которому раненая женщина обратилась за помощью. Получившая глубокую рану подбородка, ожоги лица и рук Анна Воробьева отказалась от госпитализации из-за трех своих детей, у которых нет отца. Из ее жалобы следовало, что полиция подошла к расследованию ее дела спустя рукава, не задержав стрелка, который после того, как разрядил ей в лицо ракетницу, просто ушел допивать спиртное в соседний двор.

После вмешательства депутата и статьи на GOROD48 правоохранительные органы зашевелились и задержали подозреваемого. Оказалось, что мужчина выстрелил в лицо потерпевшей из-за неприязненных отношений, сложившихся между двумя соседками по общежитию. Анна Воробьева не раз делала замечания жильцам соседних комнат в ее секции по поводу их поведения. И была «заказана» одной своей знакомой.

- Когда я вечером вышла во двор выбросить мусор, она сказала сидевшему с ней на лавочке мужчине, что вот она, эта самая мразь! Мужчина что-то сделал и мое лицо вдруг загорелось. Из подбородка буквально посыпались искры как от фейерверка. Я стала гасить их руками, - говорит многодетная мать.

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- Мне говорят, что до приезда «скорой» я трижды теряла сознание. В итоге мне кажется, что я полностью ослепла. В БСМП мне оказали первую помощь, обработали раны, предложили госпитализацию. Медики сказали, что я чудом осталась жива. В областном ожоговом Центре на Соколе меня еще раз попросили госпитализироваться, но я опять отказалась - на кого я могла оставить детей? Рану на подбородке мне не зашили, сказали, что вокруг нее много обгоревшей кожи и мышц. Велели наблюдаться у врача по месту жительства.

По словам Анны Воробьевой, выстреливший ей в лицо сигнальной ракетой подсудимый перед ней даже не извинился, не говоря уже о материальном заглаживании своей вины.
8 908
#ЧП

Комментарии (8)

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doc

2 минуты назад
Спастись от КОРОНАВИРУСА можно! Вы вкурсе что маска не спасает от COVID-19 а от респиратор серии FFP2 и выше почти на 100% обезопасит вас от заражения. В аптеках их уже не найти, но я нашел где можно купить и по суперской цене, обезопасте себя и своих близких ---- http://zacita.2sms.ru
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doc

2 минуты назад
Спастись от КОРОНАВИРУСА можно! Вы вкурсе что маска не спасает от COVID-19 а от респиратор серии FFP2 и выше почти на 100% обезопасит вас от заражения. В аптеках их уже не найти, но я нашел где можно купить и по суперской цене, обезопасте себя и своих близких ---- http://zacita.2sms.ru
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ять

10 минут назад
А за что его судить? В несанкционированном пикете против воров и жуликов участия не принимал, бумажным стаканчиков в сторону росгвардейца не целился.
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Мужик

14 минут назад
Терпилой быть очень плохо,
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Личи

16 минут назад
Сколько же конченных ходит рядом. Наверняка нарик или алкаш какой
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Мой комментарий

17 минут назад
Мент в отставке, поэтому и не содят, честь мундира, хоть и бывшего.
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Он просто

22 минуты назад
Как всё законо послушные граждане находиться на самоилозяции
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1

23 минуты назад
Может быть, его недостаточно вежливо просили. Он обиделся и не пришел. Пусть судья ему поклонится 40 раз, глядишь, и наладится диалог.
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