В России

45 минут назад

Режим самоизоляции в Московской области продлили до лета

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#самоизоляция
Режим самоизоляции в Московской области продлили до лета

Ранее мэр столицы ввел аналогичные ограничительные меры.

Действие цифровых пропусков в Московской области продлили до 31 мая. Соответствующее постановление губернатора Андрея Воробьева опубликовано в четверг на сайте регионального правительства, сообщает ТАСС.

- Цифровые пропуска <...> со сроком действия до 11 мая 2020 года продолжают действовать до 31 мая 2020 года (включительно), - говорится в сообщении.

До 31 мая продолжают действовать ранее введенные ограничения. Режим самоизоляции должны соблюдать люди старше 65 лет, а также те, у которых есть заболевания, повышающие риск неблагоприятного исхода. Этот режим обеспечивается по месту проживания "либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах". Кроме того, жители Подмосковья обязаны оставаться по месту жительства, кроме случаев обращения за экстренной медпомощью, пути на работу, а также в ближайший магазин, выгула домашних животных в 100 метрах от места жительства и выноса мусора, уточняет РИА Новости.

Ранее режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса продлили и в Москве. С 12 мая жители Москвы и области будут обязаны носить маски в общественном транспорте и в магазинах. В столице также необходимо будет надевать перчатки в местах общего пользования. Штраф за проезд в транспорте Москвы без маски составит 5 000 рублей, напоминают «Известия».

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

В России зарегистрировали около 177 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 1600 человек скончались, порядка 23 тысяч излечились.
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#самоизоляция

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