В мире

51 минуту назад

СМИ: Венесуэльская оппозиция зовет американцев свергать Мадуро

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#Мадуро #оппозиция #ЧВК
СМИ: Венесуэльская оппозиция зовет американцев свергать Мадуро

Противники официальной власти приглашают ЧВК.

Представители венесуэльской оппозиции в октябре 2019 года подписали контракт на 213 миллионов долларов с американской ЧВК Silvercorp на оказание "услуг" по вторжению в страну и свержению Миколаса Мадуро. Как сообщает газета, копию контракта предоставили сами оппозиционеры при условии, что одно из его приложений будет удалено. Ранее лидер, незаконно провозгласивший себя президентом страны, категорически отрицал причастность к силовой операции Silvercorp, напоминает РИА Новости.

- Группа предоставления услуги предоставит консультации и помощь группе партнеров по планированию и исполнению операции по пленению/задержанию/изгнанию Николаса Мадуро (далее "Главный объект"), смещению действующего режима и введения в должность признанного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо,— говорится в документе.

Подпись со стороны заказчика услуг поставил депутат парламента Серхио Вергарой. Подпись оппозиционера Хуана Гуайдо стоит только в договоре на общее обслуживание ЧВК Silvercorp, уточняет «Коммерсант».

В конце апреля 2019 года лидер оппозиции Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо, пишет «Лента»

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#Мадуро #оппозиция #ЧВК

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