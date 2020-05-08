«Лада-Ларгус» и мотоцикл столкнулись на перекрестке, пострадал 38-летний мотоциклист

За прошедшие сутки на дорогах области получили травмы два человека, один человек погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 7 мая в Лебедяни на перекрестке неравнозначных дорог столкнулись автомобиль «Лада-Ларгус» под управлением 52-летнего мужчины и мотоцикла с 38-летним водителем. В аварии получил травмы мотоциклист, его доставили в больницу.



В Липецке в четыре часа утра на улице Гагарина 27-летний водитель БМВ не справился с управлением и врезался в дерево. Он получил смертельные травмы, а его пассажирка госпитализирована.



7 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4502 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 68.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 4099 случаев превышения скорости.



Так же было зафиксировано 16 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



