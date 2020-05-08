Происшествия

сегодня, 09:14

«Лада-Ларгус» и мотоцикл столкнулись на перекрестке, пострадал 38-летний мотоциклист

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#авария #ДТП
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«Лада-Ларгус» и мотоцикл столкнулись на перекрестке, пострадал 38-летний мотоциклист

За прошедшие сутки на дорогах области получили травмы два человека, один человек погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 7 мая в Лебедяни на перекрестке неравнозначных дорог столкнулись автомобиль «Лада-Ларгус» под управлением 52-летнего мужчины и мотоцикла с 38-летним водителем. В аварии получил травмы мотоциклист, его доставили в больницу.

В Липецке в четыре часа утра на улице Гагарина 27-летний водитель БМВ не справился с управлением и врезался в дерево. Он получил смертельные травмы, а его пассажирка госпитализирована. 

7 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4502 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 68.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 4099 случаев превышения скорости.

Так же было зафиксировано 16 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП
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Комментарии (3)

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Вазген

20 минут назад
Неужели бэх новый? Старые железные были.
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alex

сегодня, 09:30
Что-то давно нет нарушений правил парковки.. Кампания закончилась? Губернатор отвлекся на коронавирус?
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Миротворец

сегодня, 09:28
8-ой отсчет продолжается....
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