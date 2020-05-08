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В Липецке выпустили транспортные карты к 75-летию Победы

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#транспортная карта #дизайн #День Победы
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В Липецке выпустили транспортные карты к 75-летию Победы

Карты с новым дизайном уже поступили в реализацию.

«Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» выпустило праздничную серию транспортных карт в канун празднования Дня Победы. Лимитированная версия уже поступила в продажу: карты можно купить в банках и на автовокзале. Как сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта, всего выпущено 3 000 таких карт.

Напомним, что ранее в Липецкой области лимитированные партии транспортных карт выпускали к 65-летию региона и 74-летию Победы. Год назад к 9 мая выпустили серию из 1 000 транспортных карт.
9 777
#транспортная карта #дизайн #День Победы
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Комментарии (9)

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doc

33 секунды назад
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Перри Мейсон

28 минут назад
Ура! Доллар по 75! Победа!
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Перри Мейсон

37 минут назад
От имени всего прогрессивного человечества поздравляю липчан с днём памяти и примерения
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Дед Макар

49 минут назад
Я давно своим "HUAWEI" ("Х.У.А.В.Е.Е.М.") оплачиваю проезд. И контролерам его в случае проверки показываю. Очень удобно!
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Пассажир

сегодня, 09:35
Лучше бы сделали чтобы на карту можно было ложиться денги с личного кабинета или онлайн банка без всякого подтверждения. Как это в других городах.
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Яркая

сегодня, 09:31
Красный цвет привлекает! Не потеряешь среди других карточек в кошельке или сумке! Но платить за неё и регистрировать-это гемор!
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Л-а

сегодня, 09:16
А цена Карты? Сколько в карман положат «производители», используя священную символику.
ответить

Л-а

сегодня, 09:15
А цена Карты? Сколько в карман положат «производители», используя священную символику.
ответить

Товарищь

сегодня, 09:13
Это пропаганда миллитаризма.
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