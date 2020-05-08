Общество
сегодня, 09:08
В Липецке выпустили транспортные карты к 75-летию Победы
Карты с новым дизайном уже поступили в реализацию.
«Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» выпустило праздничную серию транспортных карт в канун празднования Дня Победы. Лимитированная версия уже поступила в продажу: карты можно купить в банках и на автовокзале. Как сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта, всего выпущено 3 000 таких карт.
Напомним, что ранее в Липецкой области лимитированные партии транспортных карт выпускали к 65-летию региона и 74-летию Победы. Год назад к 9 мая выпустили серию из 1 000 транспортных карт.
Напомним, что ранее в Липецкой области лимитированные партии транспортных карт выпускали к 65-летию региона и 74-летию Победы. Год назад к 9 мая выпустили серию из 1 000 транспортных карт.
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