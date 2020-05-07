На части проспекте Победы, улицах Механизаторов и Папина 12 мая отключат воду

12 мая, в рамках реконструкции проспекта Победы, ЛГЭК проведет врезку коллектора во вновь построенный участок трубопровода на улице Механизаторов - проспекте Победы.

В связи с этим с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды по следующим адресам:



- ул. Механизаторов, 1, 3, 4, 5, 6;



- ул. Папина, 21, 21/2, 23, 23/2, 25, 27;



- пр. Победы, 47, 49, 53, 53а, 59а, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 67а стр.1, 67а стр.2, 69а/1, 69/2, 69а вл.1, 69а вл.2, 87а, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 94а, 96, 98, 98а, 100, 102, 104б.



Питьевую воду энергетики будут подвозить к домам №№104 и 63а. Кроме того, автоцистерны с водой будут направлены по просьбам жителей по адресам, указанным при обращении по телефонам 175 и 236-175.





