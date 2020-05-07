Общество

28 минут назад

Липчан ждет провал по пути в «Европу»

11 658
#провал
1
Липчан ждет провал по пути в «Европу»

В мэрии выяснили, что яму в асфальте заделать некому.

На улице Катукова неподалеку от пешеходного перехода с 26 микрорайона на 27-й на тротуаре образовался провал. Пока небольшой, но проливные дожди, конечно, его значительно углубят в ближайшее время. Неосторожный человек в темное время суток запросто на этом месте может словами себе ногу. Кто и когда заделает яму?

20200506_165222.jpg

- Осенью прошлого года по заказу ЛГЭКа подрядная организация, «Логос», заделывала котлован после ремонта подземных коммуникаций. Очевидно, что работа была некачественной. Устранить недочеты должно было ООО «Логос», так как эта фирма дала гарантию на свою работу. Поэтому потратить бюджетные средства на устранение провала мы не имеем права. Однако руководитель этой подрядной организации не выходит с нами на связь. Ему направлено претензионное письмо. В управлении главного смотрителя Липецка на нарушителя гарантийных обязательств составлен протокол. В данный момент для обеспечения безопасности пешеходов специалисты АО «ЛГЭК» выехали на место, чтобы оградить провал, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации области.

P.S. Такая же яма в асфальтном покрытии дороги по улице Стаханова образовалась прямо перед на остановкой «29-й микрорайон». Во избежании попадания в провал колеса автобуса кто-то прикрыл его двумя старыми покрышками. И в этом случае, кстати, ремонтировать дорогу некому - хозяин подрядной организации ООО «ЛДСП-1», строившей этот участок дороги, депутат областного Совета Михаил Захаров находится в международном розыске.
11 658
#провал
1

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Как гость

18 секунд назад
вспомните, вспомнили, что при Гулевском только ФОНТАНЫ строились. Дороги не поддерживались вообще. Теперешняя разруха порождена Гулевским, так как текущий ремонт произведен не был. Дороги шли на 100 износ. Вот теперь результат.Но город весь в другой яме, яма нищеты и бесправия. Падать ниже уже некуда.
ответить

А ведь там

3 минуты назад
частенько /\уговой ходит. Вы предупредите его
ответить

Игорь Бендер

3 минуты назад
Сдавайте деньги на ремонт очередного провала.Детям и полицейским осмотр провала бесплатен!
ответить

А ведь там

3 минуты назад
частенько /\уговой ходит. Вы предупредите его
ответить

вспомните

5 минут назад
При советской власти ни дорог ни тротуаров нормальных не было. Дороги появились только при Гулевскком.
ответить

Это ФНБ для россиян.

6 минут назад
Это не яма,
ответить

Ха

13 минут назад
На Пролетарской тоже вчера провал образовался.
ответить

МЭРИЯ тупые ОСЛЫ !

16 минут назад
руководитель этой подрядной организации не выходит с нами на связь. А если все перестанут выходить на связь ! МОЖЕТ ПОРА ДЕНЬЖАТА ЗАМОРАЖИВАТЬ на ВЕСЬ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ! А ? Например , 10 % от стоимости контракта !
ответить

жители

17 минут назад
согласно публичной кадастровой карте данный участок земли находятся в собственности жителей соседнего дома и является их придомовой территорией .
ответить

Вера

19 минут назад
После преступного путинского ЕАС, ни о какой Европе и речи быть не может, там не яма, там пропасть, ров с червями на санкционном сыре.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Ученые выставят сети на реках области, не стоит принимать их за браконьеров
#рыболовство
18
Ученые выставят сети на реках области, не стоит принимать их за браконьеров

сегодня, 14:05

Общество
В липецком зоопарке ожидают рождения детенышей у пары ягуаров
#зоопарк
20
В липецком зоопарке ожидают рождения детенышей у пары ягуаров

сегодня, 12:50

Общество
Военные археологи ищут родственников красноармейцев, погибших в Шталаге-302
#Шталаг #розыск
4
Военные археологи ищут родственников красноармейцев, погибших в Шталаге-302

сегодня, 12:01

Общество
Управление потребительского рынка: «Задача по пивнушкам выполнена»
#бар #кафе #пивнушка
40
Управление потребительского рынка: «Задача по пивнушкам выполнена»

сегодня, 10:59

Общество
Санитарные врачи с осторожным оптимизмом говорят о стабилизации заболеваемости COVID-19 в области
#коронавирус
96
Санитарные врачи с осторожным оптимизмом говорят о стабилизации заболеваемости COVID-19 в области

сегодня, 10:37

Общество
Евгения Уваркина: «Мы отказались от массовой дезинфекции улиц в пользу точечной обработки остановок»
#коронавирус
164
Евгения Уваркина: «Мы отказались от массовой дезинфекции улиц в пользу точечной обработки остановок»

сегодня, 09:06

Общество