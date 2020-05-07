Липчан ждет провал по пути в «Европу»

В мэрии выяснили, что яму в асфальте заделать некому.

На улице Катукова неподалеку от пешеходного перехода с 26 микрорайона на 27-й на тротуаре образовался провал. Пока небольшой, но проливные дожди, конечно, его значительно углубят в ближайшее время. Неосторожный человек в темное время суток запросто на этом месте может словами себе ногу. Кто и когда заделает яму?- Осенью прошлого года по заказу ЛГЭКа подрядная организация, «Логос», заделывала котлован после ремонта подземных коммуникаций. Очевидно, что работа была некачественной. Устранить недочеты должно было ООО «Логос», так как эта фирма дала гарантию на свою работу. Поэтому потратить бюджетные средства на устранение провала мы не имеем права. Однако руководитель этой подрядной организации не выходит с нами на связь. Ему направлено претензионное письмо. В управлении главного смотрителя Липецка на нарушителя гарантийных обязательств составлен протокол. В данный момент для обеспечения безопасности пешеходов специалисты АО «ЛГЭК» выехали на место, чтобы оградить провал, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации области.Такая же яма в асфальтном покрытии дороги по улице Стаханова образовалась прямо перед на остановкой «29-й микрорайон». Во избежании попадания в провал колеса автобуса кто-то прикрыл его двумя старыми покрышками. И в этом случае, кстати, ремонтировать дорогу некому - хозяин подрядной организации ООО «ЛДСП-1», строившей этот участок дороги, депутат областного Совета Михаил Захаров находится в международном розыске.