37 минут назад
Ученые выставят сети на реках области, не стоит принимать их за браконьеров
На Матырском водохранилище, в реках Воронеж и Дон с мая и до конца 2020 года сотрудники филиала по пресноводному рыбному хозяйству «Всероссийский научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» проведут контрольные исследования.
При контрольных обловах исследователи будут использовать ставные и плавные сети, неводы и волокуши. Соответствующее разрешение на вылов рыбы ученым выдано Росрыболовством.
В Липецком отделе государственного контроля, надзора и охраны ВБР напоминают, что действия эти законные и проводятся в научных целях.
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