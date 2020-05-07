Общество

37 минут назад

Ученые выставят сети на реках области, не стоит принимать их за браконьеров

6 485
#рыболовство
Ученые выставят сети на реках области, не стоит принимать их за браконьеров

На Матырском водохранилище, в реках Воронеж и Дон с мая и до конца 2020 года сотрудники филиала по пресноводному рыбному хозяйству «Всероссийский научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» проведут контрольные исследования.

- Ученые проведут мониторинг состояния рыбных запасов области, - рассказали в Липецком отделе государственного контроля, надзора и охраны ВБР.

При контрольных обловах исследователи будут использовать ставные и плавные сети, неводы и волокуши.  Соответствующее разрешение на вылов рыбы ученым выдано  Росрыболовством.

В Липецком отделе государственного контроля, надзора и охраны ВБР напоминают, что действия эти законные и проводятся в научных целях.
6 485
#рыболовство

Комментарии (6)

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ага

2 минуты назад
я тоже выставлю сети - не принимайте меня за браконьера. Еще выколю глаза оленям для опытов
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Aaaaa

4 минуты назад
Зачем Вам ставить,мы уже ставили,расскажем
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Копченый

11 минут назад
Во ще охерели учёные сети ставить будут посымаю на.. й все и веслом поеблу учёным этим
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гость

14 минут назад
Учёные браконьеры выставят сети.
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Мы

22 минуты назад
Плаваем на реке, какие сети,что бы запутаться а них
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....

27 минут назад
Не обращайте внимания, граждане... проходите мимо.. ученые тоже люди и тоже оголодали на самоизоляции...
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