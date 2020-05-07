Ученые выставят сети на реках области, не стоит принимать их за браконьеров

На Матырском водохранилище, в реках Воронеж и Дон с мая и до конца 2020 года сотрудники филиала по пресноводному рыбному хозяйству «Всероссийский научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» проведут контрольные исследования.

- Ученые проведут мониторинг состояния рыбных запасов области, - рассказали в Липецком отделе государственного контроля, надзора и охраны ВБР.



При контрольных обловах исследователи будут использовать ставные и плавные сети, неводы и волокуши. Соответствующее разрешение на вылов рыбы ученым выдано Росрыболовством.



В Липецком отделе государственного контроля, надзора и охраны ВБР напоминают, что действия эти законные и проводятся в научных целях.

