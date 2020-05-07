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сегодня, 13:13
Россияне назвали самые лучшие фильмы о войне
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Респонденты опроса выбрали любимые ленты, посвященные Великой Отечественной войне.
Фильм Леонида Быкова "В бой идут одни "старики" возглавил рейтинг любимых фильмов россиян о войне. Об этом свидетельствуют данные опроса проекта Кино Mail.ru, сообщает ТАСС. Второе место в общем рейтинге занимает военная драма "Офицеры" (1971) Владимира Рогового с Василием Лановым и Георгием Юматовым в главных ролях. Лента повествует о судьбах двух боевых товарищей. На третьем месте - "А зори здесь тихие" (1972) Станислава Ростоцкого о группе девушек-зенитчиц.
В пресс-службе проекта пояснили, что никаких разногласий в определении бесспорного лидера не было - "В бой идут одни старики" выбирали как зрители-мужчины, так и женщины, уточняет «Российская газета». Фильм запомнился и благодаря уникальному музыкальному сопровождению, именно здесь звучат песни "Смуглянка", "За того парня" и "Вечерний звон". Главные роли в картине "В бой идут одни старики" исполнили несравненный Леонид Быков, Сергей Иванов, Сергей Подгорный Рустам Сагдуллаев, Владимир Тапашко, Алексей Смирнов.
В топ-десять также вошли фильмы Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" (1975) и "Судьба человека" (1959), а также "Летят журавли" (1957) Михаила Калатозова.
В пресс-службе проекта пояснили, что никаких разногласий в определении бесспорного лидера не было - "В бой идут одни старики" выбирали как зрители-мужчины, так и женщины, уточняет «Российская газета». Фильм запомнился и благодаря уникальному музыкальному сопровождению, именно здесь звучат песни "Смуглянка", "За того парня" и "Вечерний звон". Главные роли в картине "В бой идут одни старики" исполнили несравненный Леонид Быков, Сергей Иванов, Сергей Подгорный Рустам Сагдуллаев, Владимир Тапашко, Алексей Смирнов.
В топ-десять также вошли фильмы Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" (1975) и "Судьба человека" (1959), а также "Летят журавли" (1957) Михаила Калатозова.
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