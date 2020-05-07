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КХЛ не будет определять обладателя Кубка Гагарина в 2020 году

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#хоккей #Кубок Гагарина
КХЛ не будет определять обладателя Кубка Гагарина в 2020 году

Вместе с этим не будет назван победитель сезона игр.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не определять победителя КХЛ и обладателя Кубка Гагарина из-за досрочного завершения сезона. Об этом в четверг, 7 мая, сообщила пресс-служба лиги.

- В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона-2019/2020 и призеров чемпионата КХЛ, не существует, – говорится в сообщении лиги.

В связи с этим Лигой принято решение утвердить итоговую таблицу Чемпионата КХЛ 2019/2020 исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место 1-8 (без соответствующих правовых последствий для клубов КХЛ), при этом команды будут перечислены в алфавитном порядке. Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов КХЛ в соответствии с пунктами 7-8 статьи 24 Спортивного регламента КХЛ.

- Уверен, что в сложившейся ситуации Лига приняла взвешенное и единственно верное решение, отвечающее спортивному принципу. Впервые Чемпионат КХЛ пришлось сначала прервать, а затем и завершить. Это было тяжелое, но вынужденное решение, продиктованное необходимостью сохранения здоровья людей. Несмотря на досрочное завершение чемпионата, мы должны были подвести его итоги. Все восемь команд, прошедшие во второй раунд плей-офф, находились в равных условиях и в равной степени претендовали на Кубок Гагарина. Именно поэтому, соблюдая спортивный принцип, мы решили присвоить всем указанным командам единое место один-восемь, расположив их в итоговой таблице в алфавитном порядке, - считает президент КХЛ Алексей Морозов.

При досрочном завершении сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) место команды в итоговой таблице значения не имеет, считает главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов. В сезоне-2019/20 московское "Динамо" заняло 4-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, в плей-офф в первом раунде с общим счетом 4-2 в серии победило московский "Спартак", напоминает РИА Новости.
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#хоккей #Кубок Гагарина

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